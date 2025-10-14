Ursula fon der Lajen u Sarajevu: EU snažno podržava BiH na putu reformi i evropskih integracija

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boravila je danas u Sarajevu, gdje se sastala sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Njena posjeta ocijenjena je kao potvrda kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regiji, ali i kao važan podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u EU.

Na sastanku je posebno istaknuto usvajanje Reformske agende u okviru Plana rasta za BiH, koje se smatra značajnim iskorakom u evropskim integracijama i daljoj ekonomskoj konsolidaciji zemlje. Fon der Lajen je naglasila da EU ostaje pouzdan partner BiH, podržavajući postepeno pristupanje jedinstvenom evropskom tržištu, što bi trebalo donijeti direktne ekonomske koristi i ubrzati razvoj.

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost fon der Lajen na podršci i ohrabrenju, te potvrdili čvrstu opredijeljenost za jačanje partnerstva sa EU i sprovođenje narednih reformskih koraka radi povlačenja sredstava i realizacije Plana rasta.

Srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović, navela je da je na sastanku bilo riječi i o investicionim potencijalima koje Plan rasta otvara za zemlje regiona, naglasivši da je za napredak neophodno učešće svih nivoa vlasti.