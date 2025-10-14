logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ursula fon der Lajen u Sarajevu: EU snažno podržava BiH na putu reformi i evropskih integracija

Ursula fon der Lajen u Sarajevu: EU snažno podržava BiH na putu reformi i evropskih integracija

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boravila je danas u Sarajevu, gdje se sastala sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

fon der lajen u sarajevu Izvor: Predsjedništvo BiH

Njena posjeta ocijenjena je kao potvrda kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regiji, ali i kao važan podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u EU.

Na sastanku je posebno istaknuto usvajanje Reformske agende u okviru Plana rasta za BiH, koje se smatra značajnim iskorakom u evropskim integracijama i daljoj ekonomskoj konsolidaciji zemlje. Fon der Lajen je naglasila da EU ostaje pouzdan partner BiH, podržavajući postepeno pristupanje jedinstvenom evropskom tržištu, što bi trebalo donijeti direktne ekonomske koristi i ubrzati razvoj.

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost fon der Lajen na podršci i ohrabrenju, te potvrdili čvrstu opredijeljenost za jačanje partnerstva sa EU i sprovođenje narednih reformskih koraka radi povlačenja sredstava i realizacije Plana rasta.

Srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović, navela je da je na sastanku bilo riječi i o investicionim potencijalima koje Plan rasta otvara za zemlje regiona, naglasivši da je za napredak neophodno učešće svih nivoa vlasti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ursula fon der Lajen Predsjedništvo BiH Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ