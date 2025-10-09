logo
Završeno glasanje u Evropskom parlamentu: Poslanici izglasali povjerenje Ursuli fon der Lajen

Završeno glasanje u Evropskom parlamentu: Poslanici izglasali povjerenje Ursuli fon der Lajen

Izvor mondo.rs
0

U Evropskom parlamentu 378 od 720 poslanika izrazilo je podršku fon der Lajen i njenom timu komesara u prvom glasanju.

Poslanici izglasali povjerenje Ursuli fon der Lajen Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Evropski parlament izglasao je povjerenje predsjednici Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Poslanici EU odbacili su dva prijedloga za izglasavanje nepovjerenja, a 378 od 720 poslanika izrazilo je podršku fon der Lajen i njenom timu komesara u prvom glasanju, a 383 u drugom, prenosi Rojters.

U julu je 360 poslanika glasalo protiv sličnog prijedloga, iako su nešto slabiji u odnosu na 401 glas podrške koje je Fon der Lajen dobila pri reizboru u julu 2024. godine.

(MONDO)

