Šest osoba završilo u bolnici u Ljubljani zbog kuvanog vina: Policija istražuje sumnju na trovanje

Šest osoba završilo u bolnici u Ljubljani zbog kuvanog vina: Policija istražuje sumnju na trovanje

Autor Dušan Volaš
0

Šest osoba zatražilo je ljekarsku pomoć nakon što im je pozlilo na privatnom druženju u Ljubljani, a sumnja se da je uzrok bila konzumacija kuvanog vina.

Šest osoba završilo u bolnici u Ljubljani zbog kuvanog vina Izvor: Foto: Shutterstock

Policijska uprava Ljubljana potvrdila je za medije da su u četvrtak uveče, 4. decembra, obaviješteni o incidentu na području Tacna, gdje je šest osoba, nakon privatnog okupljanja, prebačeno na liječenje u klinički centar.

Svih šest osoba je osjetilo slabost nakon konzumacije neodređene tečnosti, za koju mediji navode da se radi o kuvanom vinu. Nakon medicinske nege, svi su otpušteni na kućno liječenje.

"Policijski službenici su obavili uviđaj i nastavljaju sa prikupljanjem obavještenja i kriminalističkom istragom u pravcu sumnje na krivično djelo iz poglavlja protiv opšte sigurnosti ljudi", saopšteno je iz Policijske uprave Ljubljana, prenose slovenački mediji.

O svim utvrđenim činjenicama i nalazima biće obaviješteno nadležno državno tužilaštvo. Incident se dogodio uoči decembarskih praznika, kada je kuvano vino uobičajeni napitak na druženjima.

Tagovi

vino Slovenija ljubljana

