Tinejdžer bježao od policije pa se zakucao u auto: Odmah izjurio i bacio čarapu, šokantan snimak iz Slovenije

Izvor: @mati_tereza/X

Internetom kruži snimak stravične saobraćajne nezgode koja se dogodila prošle nedjelje u Šmartinskoj ulici u Ljubljani. Scena snimljena kamerom izgleda zastrašujuće i prikazuje automobil kako velikom brzinom prelazi trotoar i udara u drugo vozilo koje stoji ispred semafora na raskrsnici. Od siline udarca, oba vozila su završila na krovu.

Nesreću je prošle srijede izazvao vozač (18) koji je bežao od policije na ljubljanskoj obilaznici, a zatim se zakucao u drugi automobil, piše 24ur.

Vozači oba automobila i još jedan putnik zadobili su povrede, a počinilac je, kako se vidi na snimku, izašao iz automobila i nastavio da bježi.

Nesreča in pobeg z nesreče (Šmartinka)..pic.twitter.com/s81sqcirxe — Mati Tereza (@mati_tereza)November 30, 2025

Policija je kasnije pronašla osamnaestogodišnjaka, a tokom postupka utvrđeno je da nije posjedovao važeću vozačku dozvolu i da je tokom bjekstva bacio vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo skoro 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenog je pronađeno i više od 3.000 evra, a oduzeto mu je i lično vozilo.

Nadležni sud je izdao nalog za pretres vozila i prebivališta uhapšenog, a tamo su pronađeni paketići heroina i kanabisa i pribor za ilegalnu trgovinu drogom.

