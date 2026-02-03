Cvijanovićeva u Vašingtonu: Susreti sa američkim i međunarodnim akterima

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom boravka u Vašingtonu održala je niz sastanaka sa uticajnim američkim i međunarodnim političarima, fokusiranih na političku situaciju u Bosni i Hercegovini, jačanje bilateralnih odnosa i aktuelne globalne izazove.

Izvor: Željka Cvijanović/X

U okviru zvaničnih sastanaka, Cvijanovićeva je razgovarala sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Anom Paulinom Lunom. Nakon sastanka, istakla je da dijele iste političke vrijednosti, naglašavajući važnost odbrane suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Kako je navela, američku kongresmenku upoznala je sa, kako tvrdi, ugroženosti tih vrijednosti u BiH, uz izraženo očekivanje nastavka bliske saradnje.

I had an excellent and inspiring meeting with Republican Congresswoman@RepLuna, a Member of the U.S. House of Representatives.

We are on the same political side — in defense of sovereignty, democracy, the will of the people, and freedom of speech.

I shared with her that all of…pic.twitter.com/RpEDTBpiur — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z)February 3, 2026

Tokom boravka u Vašingtonu, Cvijanovićeva je razgovarala i sa republikanskim senatorom Ronom Džonsonom, kojeg je upoznala sa ključnim političkim izazovima u BiH. Prema njenim riječima, saglasili su se da ekonomska saradnja i investicije mogu dati novu dimenziju odnosima BiH i SAD, kao i da je neophodno jačati institucije radi zaštite granica od ilegalnih migracija.

Задовољство је било разговарати са сенатором Роном Џонсоном о бројним актуелним темама. Усагласили смо се да економска сарадња и инвестиције у нашем региону треба да дају нову димензију у односима са САД. Сагласни смо и у погледу важности јачања институција са циљем заштите…pic.twitter.com/GVFSS7raoT — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z)February 3, 2026

Sastanak je održan i sa kongresmenkom Klaudijom Teni sa kojom je Cvijanovićeva razgovarala o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu.

"Lijepo je vidjeti staru poznanicu, članicu Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Klaudiju Teni. Tokom dugog i sadržajnog sastanka, razgovarale smo o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu koje, inače, veoma dobro poznaje"

Serijom ovih susreta, Cvijanovićeva je, kako navodi, nastojala da predstavi stavove Republike Srpske i ukaže na političke i institucionalne izazove u BiH pred relevantnim međunarodnim sagovornicima.

Cvijanovićeva se susrela i sa Marijom Korinom Mačadom, jednom od najistaknutijih političkih figura iz Venecuele, a susret je na Iks-u opisala kao prijatan i kratak razgovor ispred hotela u Vašingtonu.

Пријатан сусрет и кратак разговор испред хотела у Вашингтону са Маријом Корином Мачадом, утицајном политичарком из Венецуеле.pic.twitter.com/0dZ5hVzjvE — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z)February 3, 2026

(Mondo/Srna)