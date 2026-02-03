logo
Cvijanovićeva u Vašingtonu: Susreti sa američkim i međunarodnim akterima

Cvijanovićeva u Vašingtonu: Susreti sa američkim i međunarodnim akterima

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom boravka u Vašingtonu održala je niz sastanaka sa uticajnim američkim i međunarodnim političarima, fokusiranih na političku situaciju u Bosni i Hercegovini, jačanje bilateralnih odnosa i aktuelne globalne izazove.

Cvijanovićeva u Americi Izvor: Željka Cvijanović/X

U okviru zvaničnih sastanaka, Cvijanovićeva je razgovarala sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Anom Paulinom Lunom. Nakon sastanka, istakla je da dijele iste političke vrijednosti, naglašavajući važnost odbrane suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Kako je navela, američku kongresmenku upoznala je sa, kako tvrdi, ugroženosti tih vrijednosti u BiH, uz izraženo očekivanje nastavka bliske saradnje.

Tokom boravka u Vašingtonu, Cvijanovićeva je razgovarala i sa republikanskim senatorom Ronom Džonsonom, kojeg je upoznala sa ključnim političkim izazovima u BiH. Prema njenim riječima, saglasili su se da ekonomska saradnja i investicije mogu dati novu dimenziju odnosima BiH i SAD, kao i da je neophodno jačati institucije radi zaštite granica od ilegalnih migracija.

Sastanak je održan i sa kongresmenkom Klaudijom Teni sa kojom je Cvijanovićeva razgovarala o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu.

"Lijepo je vidjeti staru poznanicu, članicu Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Klaudiju Teni. Tokom dugog i sadržajnog sastanka, razgovarale smo o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu koje, inače, veoma dobro poznaje"

Serijom ovih susreta, Cvijanovićeva je, kako navodi, nastojala da predstavi stavove Republike Srpske i ukaže na političke i institucionalne izazove u BiH pred relevantnim međunarodnim sagovornicima.

Cvijanovićeva se susrela i sa Marijom Korinom Mačadom, jednom od najistaknutijih političkih figura iz Venecuele, a susret je na Iks-u opisala kao prijatan i kratak razgovor ispred hotela u Vašingtonu.

(Mondo/Srna)

Tagovi

Željka Cvijanović SAD

