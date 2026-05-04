Novi cjenovnik Pošta Srpske: Brza pošta skuplja i do 40 odsto

Pošte Srpske ponovo su kao i prošle godine značajno podigle cijene svojih usluga, ovaj put u segmentu brze pošte.

Izvor: Shutterstock

Tako će korisnici njihovih usluga po novom cjenovniku koji je na snazi od 1. maja poštarinu za robu do deset kilograma koju primaju na svojoj adresi umjesto devet plaćati 13 maraka, odnosno oko 40 odsto skuplje.

Sličan procentualni rast je i za pošiljke od 10 do 20 kilograma i od 20 do 31,5 kilograma.

Poskupio je i prenos dokumenata brzom poštom. Umjesto osam maraka koliko se plaćalo za pošiljke do dva kilograma, ubuduće će se morati izdvojiti 12 KM.

Kada su u pitanju "Biz ekspres" usluge namijenjene za korisnike sa ugovorima pojedinačna pošiljka do 10 kilograma po novim cijenama košta devet umjesto sedam maraka koliko se plaćalo ranije, a pošiljka od 10 do 20 kilograma 12 maraka, što je za dvije marke više nego po starom cjenovniku.

Kod pratećih usluga poskupjelo je lično uručenje sa 1,5 na 2,40 KM, uvid u sadržaj za standardnu brzu poštu sa marke na dvije te povratnice čija je cijena sa 1,10 porasla na 1,20 KM.

Kada su u pitanju popusti na usluge brze pošte, novi cjenovnik donosi izmijenjene pragove i procente u odnosu na prethodni period, s posebnim fokusom na stimulisanje korisnika koji šalju izuzetno velike količine pošiljaka.

Stari cjenovnik je imao maksimalni popust od 30 odsto za preko 5.000 pošiljaka.

Novi cjenovnik je stroži u ovom segmentu. Da biste ostvarili 30 odsto popusta, sada morate imati preko 8.000 pošiljaka mjesečno.

U "Poštama" se pravdaju da su bili prinuđeni dizati cijene zbog "brojnih i ubrzanih promjena na tržištu".

"Zahvaljujemo se na razumijevanju i u narednom periodu ćemo nastaviti da ulažemo u unapređenje kvaliteta svih naših usluga sa jasnim ciljem da uvijek nudimo vrhunsko korisničko iskustvo", saopštili su oni.

Ovo preduzeće je prošle godine imalo dobit od 1,64 miliona maraka.

(Capital/Mondo)