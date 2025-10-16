logo
Zbog čega se zmije pojavljuju u kasnu jesen? Imaju specifičan naziv, a narod zanimljivo objašnjenje

Zbog čega se zmije pojavljuju u kasnu jesen? Imaju specifičan naziv, a narod zanimljivo objašnjenje

Izvor mondo.rs
Mještani sela u okolini Kragujevca začudili su se pojavom zmije, a kažu da ne pamte da su ih viđali u kasnu jesen.

Zašto se zmije pojavljuju u kasnu jesen Izvor: RINA.RS

Meštani kragujevačkog sela ovih dana začuđeni su pojavom zmija i ne pamte da su ih ranije viđali u kasnu jesen.

Fotografiju poskoka koji drema na travi u Pajazitovu, objavljen je na Fb stranici kragujevčani, a sudeći po komentarima mnogi su začuđeni pojavom ovih gmizavaca u oktobru.

"Nije prijatno vidjeti je ni ljeti, a kamoli sad kad to zaista ne očekujemo. Moguće je da je osjetila toplotu sunca pa izmilela", komentaruše se na društvenim mrežama.

Među mišljenjima koje su javno iznijeli posjetioci ove stranice izdvaja se i jedno tumačinje iz naroda.

Takve zmije, naime, imaju naziv - izagnanice.

"Zmija koja je ujedala tokom godine ljude ili životinje neće zemlja da prima u sebe. Zato ostaje van dok se ne smrzne", piše u jednoj objavi.

Početkom oktobra kada je snijeg iznenadio pojedine dijelove Srbije, u selu Igrište kod Kuršumlije Veroljub i Zoran Todorović spazili su zmiju koja gmiže po snježnom pokrivaču.

"U našim krajevima nikada se nije dogodilo da zmija puzi po snijegu. Svi smo bili zatečeni, jer su temperature bile daleko ispod nule - ispričali su Todorovići za RTV Kuršumlija, koja je i objavila ovu vest na društvenim mrežama, a prenosi portal rešetka.rs.

Ana Paunović, stručna saradnica za vodozemce i gmizavce iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu rekla je tada da je riječ o mladom šumskom ili Eskulapovom smuku.

"Ovi mladi primjerci mogu se videti čak i tokom oktobra, pa i po snijegu, što je vrlo retko, ali moguće. Dešava se da jedinke rođene kasno u sezoni ostanu aktivne duže od odraslih, jer još traže sklonište za brumaciju, odnosno zimsko mirovanje ", rekla je Paunović.

(Informer/MONDO)

Tagovi

zmije

