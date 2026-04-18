Drama u školskom dvorištu: Učenici primijetili leglo poskoka, intervenisao GSS

U blizini Osnove škole "Sveti Sava" u Loparama učenici su uočili dva poskoka, najotrovnije zmije na Balkanu, saopšteno je iz opštinske uprave.

Nenad Ikonić iz Gorske službe spasavanja Foča, rekao je da je u aprilu vrijeme parenja i presvlačenja zmija, a polovinom avgusta ženke rađaju žive mladunce.

"Sada su mnogo aktivne i uznemirene i skrećemo pažnju roditeljima, a posebno djeci, da se klone bilo kakvog susreta sa ovom vrstom zmija, a ako ih uoče, da ne budu radoznali nego da odmah o tome obavijeste svoje nastavnike", naglasio je Ikonić.

Načelnik opštine Lopare Rado Savić kaže da su pripadnici Gorske službe spasavanja predvođeni Ikonićem pronašli mjesto gdje se zmije pare i uhvatili su ženku, koju će odnijeti na drugu lokaciju daleko od naseljenih mjesta.

On je izrazio zahvalnost svima koji su učestvovali u lociranju i hvatanju otrovnih gmizavaca.

"Zbog blizine obrazovne ustanove i mjesta na kojem djeca često borave, o pojavi zmija otrovnica obaviještene su nadležne službe, vatrogasci, komunalna policija i Gorska služba spasavanja", naveo je Savić.

On je istakao da je, i pored sprovedenih aktivnosti, zbog sigurnosti djece i dalje neophodan oprez, te pozvao građane da, ukoliko uoče zmiju, pozovu broj telefona 123.

U današnjoj aktivnosti učestvovali su i pripadnici GSS Bijeljina i vatrogasci iz Lopara.