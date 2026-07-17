Potvrđena optužnica protiv Elvisa Kelmendija zbog pucnjave na Ilidži

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog Tužilaštva protiv Elvisa Kelmendija zbog izazivanje opšte opasnosti.

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Optuženi se tereti da je 22. marta, oko 14.45 časova, vozeći automobil ulicom Nova Butmirska cesta na području Ilidže, kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Na taj način je ugrozio život putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koje su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata u jednom stambeno-poslovnom kompleksu, izazvavši pritom uznemirenost većeg broja građana.

Postupajući tužilac je predložila sudu saslušanje pet svjedoka, jednog vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza.