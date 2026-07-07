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Otklonjena misterija s Baščaršije: Vještak utvrdio porijeklo pronađenih kostiju

Otklonjena misterija s Baščaršije: Vještak utvrdio porijeklo pronađenih kostiju

Autor Dragana Božić
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Kosti koje su pronađene sinoć tokom izvođenja radova u Sarajevu su životinjskog porijekla.

Kosti pronađene u Sarajevu životinjskog porijekla Izvor: Opština Stari grad

"Prema mišljenju vještaka, pronađene kosti su nedvosmisleno životinjskog porijekla", potvrdila je Mesiha Novalić, portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za „Avaz“.

Podsjetimo, radnici su jutros tokom radova u ulici Safvet-bega Bašagića pronašli određen broj kostiju, nepoznatog porijekla.

"Obaviješten je tužilac, obaviće se uviđaj, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je riječ", jutros je navela Novalić.

Prema informacijama "Avaza", kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščaršiji.

(Mondo)

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Sarajevo Kosti

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