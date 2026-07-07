Šokantno otkriće na Baščaršiji: Radnici tokom radova pronašli kosti, policija istražuje slučaj

U Sarajevu su sinoć pronađene kosti prilikom izvođenja radova u Ulici Safvet-bega Bašagića.

Izvor: Opština Stari grad

Ovu informaciju za Avaz je potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

"Tokom noći, prilikom izvođenja radova u ulici Safvet-bega Bašagića, radnici su pronašli određen broj kostiju, nepoznatog porijekla. Obaviješten je tužilac, obavit će se uviđaj, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je riječ", kazala je Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščaršiji.

Kako je navedeno na stranici Opštine Stari Grad Sarajevo, rehabilitacija Ulice Safvet-bega Bašagića u Sarajevu počela je 5. jula, u okviru projekta obnove lokalnih cesta. Radovi uključuju uređenje saobraćajnice kod minibuskog stajališta, izgradnju pješačke staze i povećanje sigurnosti pješaka.

(Mondo)