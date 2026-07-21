Preminuo Filip Mihalić (27), optuženi u aferi s COVID testovima

Filip Mihalić (27), hrvatski preduzetnik poznat po aferi s navodnim krivotvorenjem više od 1,3 miliona COVID testova, preminuo je tokom boravka u Kolumbiji.

Izvor: Index.hr/screenshot

Filip Mihalić (27), hrvatski preduzetnik koji je u javnosti postao poznat zbog afere povezane s navodnim krivotvorenjem više od 1,3 miliona COVID testova, preminuo je tokom boravka u Kolumbiji, prenose hrvatski mediji.

Uzrok njegove smrti za sada nije zvanično saopšten.

Postao poznat tokom pandemije

Mihalić je dospio u fokus javnosti nakon što su mediji objavili informacije o sumnjama u poslovanje njegove kompanije Buryen, koja je tokom pandemije učestvovala u nabavci i distribuciji brzih antigenskih testova. Zbog tog slučaja u medijima je dobio nadimak "Korona Kid".

Poslovnu karijeru započeo je još kao srednjoškolac, kada je osnovao firmu koja se u početku bavila uvozom tekstila iz Kine. Tokom pandemije poslovanje je proširio na medicinsku opremu i antigenske testove, a upravo su ti poslovi kasnije postali predmet istrage.

Protiv njega bila podignuta optužnica

Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu podiglo je u decembru 2025. godine optužnicu protiv Mihalića i još jednog hrvatskog državljanina zbog sumnje da su počinili krivično djelo krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda.

Optužnica se odnosila na slučaj navodnog krivotvorenja više od 1,3 miliona COVID testova.

Prema pisanju hrvatskih medija, Mihalić je preminuo tokom boravka u Kolumbiji, dok okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate.