Mladi Srbin pokorio Rusiju: Goran sa 26 godina postao trener, sad razbio evroligaša za titulu

Goran Vučković je sa Čeljabinskom uspio da osvoji Superligu Rusije.

Srbin je pokorio Rusiju! Goran Vučković je uspio da svoju ekipu Čeljabinska dovede do titule u ruskoj Superligi. Trijumfovao je tim koji vodi mladi srpski stručnjak sa 4:2 u seriji protiv Himkija i tako ispisao istoriju.

Tim Čeljabinska je u regularnom dijelu šampionata podijelio prvo mjesto sa Dinamom iz Vladivostoka sa 18 pobjeda i 8 poraza, a u plej-ofu su prvo bez poraza razbili Univerzitet Ugra 3:0, a je u polufinalu savladan i Novosibirsk bez poraza. Na kraju je nekadašnjii evroligaš Himki došao do dvije pobjede, ali nije mogao više.

Ruska Superliga je takmičenje poput Košarkaške lige Srbije. Dakle najbolji ruski klubovi igraju VTB ligu, a ovo je zapravo rang ispod. Vidjećemo da li će sada posle titule Goran Vučković sa Čeljabinskom dobiti poziv za VTB.

Nekada najmlađi srpski trener u seniorskoj košarci Goran Vučković u karijeri je bio prvi trener Radničkog sa Crvenog krsta i sa 26 godina bio je prvi trener ekipe. Preskočio je nekoliko rangova sa ovom ekipom, radio je nakon toga kao pomoćnik u Dinamiku i kod Zorana Lukića u Nižnjem Novgorodu i U19 selekciji Srbije.

"Ne očekujte Nikolu Jokića. Mi ćemo stvarati naše zvijezde. Imamo dobre momke sa velikim potencijalom. Važno je da li se igrač uklapa u sistem i zahtjeve ekipe. Ne biramo igrače na osnovu pasoša, već na osnovu onoga što mogu da donesu timu, Želimo energiju i agresivnost kako bismo nametnuli svoj ritam protivnicima. Zadovoljan sam sastavom tima i potencijalom koji igrači posjeduju", pričao je Vučković u intervjuu za ruske medije u septembru prošle godine.

