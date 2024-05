Francuzi mu zabranili da igra za reprezentaciju! Ne ide na Olimpijske igre zbog Rusije!

Tomas Ertel neće moći da igra za Francusku na Olimpijskim igrama u Parizu.

Tomas Ertel (35) neće igrati za reprezentaciju Francuske na Olimpijskim igrama! Spekulisalo se da će doći do "pomirenja" između njega i tamošnjeg saveza, ali se to na kraju ipak nije dogodilo. Ne mogu da mu oproste to što je prekršio potpisan sporazum i što je otišao da igra za ruski Zenit.