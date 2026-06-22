logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Liban treba da bude naše igralište": Izraelski ministar pozvao na odbacivanje primirja, poslao jezivu poruku

"Liban treba da bude naše igralište": Izraelski ministar pozvao na odbacivanje primirja, poslao jezivu poruku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Izraelski ministar Itamar Ben-Gvir pozvao je na odbacivanje primirja u Libanu, istakavši da ta država "treba da bude izraelsko igralište". Zatražio je od Netanjahua da ovu poruku prenese Trampu.

Ben-Gvir pozvao na odbacivanje primirja u Libanu Izvor: EPA/ATEF SAFADI

Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir danas je pozvao na odbacivanje bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre u Libanu, rekavši da bi ta arapska zemlja "trebalo da bude izraelsko igralište".

"Izrael ne može da pristane na prekid vatre u Libanu", rekao je krajnje desničarski ministar u intervjuu za izraelsku javnu televiziju KAN.

Izraelski ministar: Liban treba da bude naše igralište

Pozvao je premijera Benjamina Netanjahua da prenese američkom predsjedniku Donaldu Trampu izraelsko odbijanje bilo kakvog prekida vatre u Libanu.

"Tramp je pravi prijatelj i prema njemu moramo da se odnosimo ljubazno i srdačno, ali moramo mu reći da ne možemo da pristanemo na prekid vatre u Libanu", rekao je Ben-Gvir. "Donosimo odluke i naši vojnici postižu dobre rezultate", dodao je on.

Njegovo protivljenje dolazi usred rastućih neslaganja unutar izraelskih političkih i bezbjednosnih krugova oko memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana i njegovih mogućih posljedica po okončanje rata na libanskom frontu.

Izrael i Liban bi u utorak trebalo da održe peti krug direktnih pregovora u Vašingtonu. Predstojeći razgovori slijede nakon četiri prethodna kruga koji su započeli u aprilu kao dio procesa usmjerenog na okončanje izraelskog rata u Libanu.

Izrael ne odustaje

Razgovori pod američkim posredovanjem dolaze u trenutku kada u Izraelu rastu kritike zbog načina na koji Vašington vodi razgovore sa Iranom i Hezbolahom.

Izraelski novinski portal *i24NEWS*, pozivajući se na izraelske zvaničnike, izvijestio je da Tel Aviv strahuje da bi sporazum između SAD i Irana mogao da ojača Teheran i njegove regionalne saveznike. Zvaničnici kažu da Trampova administracija i njen pregovarački tim "pogrešno razumiju ideologiju koja pokreće Teheran i Hezbolah".

"Tramp ne govori šiitski", rekli su oni, aludirajući na ono što smatraju nerazumijevanjem prirode iranskog sistema i Hezbolaha.

U subotu je portal i24NEWS, pozivajući se na neimenovane visoke izraelske zvaničnike, izvijestio da je premijer Benjamin Netanjahu naredio ministrima da izbjegavaju lične napade na Trampa.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je više od 4.100 ljudi, a ranjeno više od 12.000. Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, od kojih neka drži decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023-2024.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael rat Liban

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ