Tečni ili čvrsti sapun? Evo šta vam zapravo najviše isušuje ruke zimi

Tečni ili čvrsti sapuni – koji manje isušuju ruke zimi? Saznajte koji sapun je bolji izbor za suvu i osjetljivu kožu i kako da zaštitite ruke tokom hladnih dana.

Čvrsti sapuni temeljno čiste, ali mogu dodatno isušiti kožu ako imaju agresivan sastav

Tečni sapuni su najčešće blaži i obogaćeni hidratantnim sastojcima

Za suvu i osjetljivu kožu ruku zimi se preporučuju tečni sapuni sa glicerinom i alojom

Zimski mjeseci posebno su zahtjevni za kožu ruku. Često pranje zbog virusa i infekcija, hladan vazduh, grijanje i niske temperature ostavljaju posljedice – koža postaje suva, zategnuta, sklona crvenilu i pucanju. I dok većina pažnju usmjeri na dobru kremu za ruke, izbor sapuna je podjednako važan korak u zaštiti kože.

Pitanje koje se često postavlja jeste: da li su tečni ili čvrsti sapuni bolji izbor ako želite da ruke ostanu mekane i hidrirane? Odgovor nije jednoznačan i zavisi od sastava, učestalosti pranja i tipa kože.

Čvrsti sapuni – temeljno čiste, ali mogu da isušuju

Klasični čvrsti sapuni godinama su sinonim za temeljno pranje i uklanjanje nečistoća. Oni najčešće sadrže alkalne sastojke i deterdžente koji efikasno uklanjaju bakterije, masnoće i prljavštinu. Međutim, upravo ta moć čišćenja može biti problematična za kožu, naročito tokom zime.

Sapuni sa visokim udjelom natrijumovih soli masnih kiselina mogu narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože, što dovodi do pojačanog isušivanja i iritacija. Ako se ipak odlučite za čvrsti sapun, važno je pažljivo čitati sastav. Blaži sapuni na bazi glicerina, maslinovog ili kokosovog ulja predstavljaju znatno bolju opciju jer čiste bez agresivnog isušivanja.

Čvrst sapun

Tečni sapuni – nježniji izbor za svakodnevno pranje

Tečni sapuni su praktični, higijenski i u većini slučajeva blaži prema koži. Njihove formule često sadrže nježnije surfaktante, odnosno sredstva za pranje koja manje oštećuju kožnu barijeru u poređenju sa klasičnim čvrstim sapunima.

Velika prednost tečnih sapuna je to što se lako obogaćuju hidratantnim sastojcima poput glicerina, aloje, hijaluronske kiseline i ceramida. Ovi sastojci pomažu koži da zadrži vlagu, umiruju iritacije i sprečavaju osjećaj zatezanja nakon pranja. Takođe, pH vrijednost tečnih sapuna je često prilagođena prirodnom pH kože, što dodatno doprinosi očuvanju njenog zdravlja.

Zbog blagih formula, tečni sapuni su posebno pogodni za djecu, osobe sa suvom i osjetljivom kožom, kao i za učestalo pranje ruku tokom dana.

Tečni sapun

Koji sapuni najmanje isušuju kožu ruku?

Ako imate suvu, osetljivu ili ispucalu kožu, tečni sapuni sa hidratantnim sastojcima najčešće su bolji izbor. Glicerin privlači vlagu i pomaže njenom zadržavanju u koži, aloja umiruje i regeneriše, dok ceramidi i hijaluronska kiselina jačaju zaštitnu barijeru i sprečavaju gubitak vlage.

Naravno, bez obzira na izbor sapuna, zimska njega ruku nije potpuna bez redovne upotrebe kreme za ruke i zaštitnih rukavica pri izlasku napolje.

Evo kako da temeljno operete ruke, da se zaštitite i od virusa:

