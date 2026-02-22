Vodoinstalateri upozoravaju: Ako su vam ovako postavljene sanitarije spremite se na česte poplave i havarije

Vodoinstalateri upozoravaju na česte greške u planiranju kupatila koje dovode do zapušenja, neprijatnih mirisa i poplava. Saznajte kako da ih izbjegnete.

Pogrešna udaljenost sanitarija od glavnog odvoda dovodi do zapušenja i poplava.

Dugačke horizontalne cijevi usporavaju protok i skupljaju sapun i kosu.

Stručnjaci savjetuju pravilno planiranje i angažovanje vodoinstalatera.

Prilikom planiranja kupatila, estetika i funkcionalnost trebalo bi da idu ruku pod ruku. Međutim, vodoinstalateri upozoravaju da pogrešno postavljen WC, tuš ili lavabo kasnije može da uništi i najljepše uređen prostor, piše portal The Spruce.

Previše udaljeni elementi mogu da naprave ozbiljne probleme

Glavni vertikalni odvod, cijev u koju se spajaju svi ostali odvodi, ključan je za pravilno oticanje vode. Ako su sanitarni elementi postavljeni predaleko od njega, voda gubi brzinu, što dovodi do sporog oticanja i čestih zapušenja.

Džimi Hiler, direktor kompanije "Happy Hiller Plumbing, Cooling, Heating & Electrical", ističe da čak i kada je vodovod postavljen u skladu sa tehničkim propisima, elementi koji su previše udaljeni mogu da izazovu ozbiljne probleme.

"Voda mora što brže da otiče u glavni odvod. Što je horizontalna cijev duža, voda sporije teče, a kosa i sapun počinju da se talože u cijevima. Nekoliko mjeseci kasnije ljudi primjećuju spor odliv i česta zapušenja koja se mogu riješiti jedino otvaranjem poda i zidova", objašnjava Hiler.

Šejlin King, licencirani vodoinstalater i vlasnik firme "Mr. Rooter Plumbing", naglašava da nepravilna udaljenost elemenata od glavnog odvoda otežava i pravilnu ventilaciju sistema, što može dovesti do zvukova i neprijatnih mirisa iz kanalizacije. On preporučuje da WC bude što bliže vertikalnom odvodu, najviše 1,8 metara, kao i da se poštuju lokalni propisi o maksimalnoj dužini odvoda. Ako postoji bilo kakva sumnja, bolje je angažovati stručnog vodoinstalatera.

Zapušen lavabo

Druge greške koje komplikuju situaciju u kupatilu

Prilikom renoviranja važno je razmišljati i o budućnosti. Ugradnja pristupnih panela iza tuševa, kada ili ventila omogućava da zid ostane čist, a u slučaju problema sa odvodom popravka neće zahtijevati rušenje cijelog zida. Robert Švakenvald, vlasnik kompanije "Bizzy Bee Plumbing" i dodaje da često viđa da vlasnici kuća postavljaju viseće lavaboe bez provjere da li je zid dovoljno čvrst da ih izdrži, što može narušiti i estetiku i funkcionalnost prostora.

Još jedna česta greška je postavljanje tuševa niskog profila bez dovoljno vertikalnog prostora, što može spriječiti pravilan pad cijevi i ispravan rad sifona. Takođe, cijevi smještene u spoljnim zidovima izložene su hladnoći, što može pogoršati zapušenja jer sapun i masnoće u hladnoj vodi postaju tvrđi.

Pored pravilnog postavljanja WC-a, tuša i lavaboa, postoje i drugi detalji koji mogu značajno poboljšati funkcionalnost vašeg kupatila i sprečiti buduće probleme.

Savjeti iskusnih vodoinstalatera

Na primjer, vodoinstalateri savjetuju da se odvodne cijevi nikada previše ne sužavaju – svaki nagli prelaz na manji prečnik usporava protok i povećava rizik od zapušenja.

Takođe, materijal cijevi igra važnu ulogu. PVC cijevi su danas standard zbog otpornosti na koroziju i jednostavne ugradnje, ali ako planirate složeniji sistem grijanja ili imate stariju kuću, vrijedi se posavjetovati sa stručnjakom kako biste izabrali optimalan materijal koji neće ograničiti kapacitet odvoda.

Još jedna česta greška je zanemarivanje nagiba cijevi. Idealno je da horizontalne cijevi imaju blag pad ka glavnom vertikalnom odvodu kako bi voda i otpad mogli slobodno da otiču. Previše strm nagib takođe može da izazove probleme jer voda prebrzo odnosi vazduh i ne dozvoljava da se sifon pravilno napuni, što može dovesti do neprijatnih mirisa.

Ne zaboravite ni redovno održavanje. Čak i najbolje postavljen odvod povremeno zahtijeva pregled i čišćenje kako bi se spriječilo nakupljanje kose, sapuna i masnoće. Male preventivne mjere, poput filtera za kosu u tušu ili povremenog ispiranja odvoda, mogu značajno produžiti vijek trajanja vašeg odvodnog sistema i zadržati kupatilo besprijekornim.