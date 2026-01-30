Šta je Lane asist i kako funkcioniše: Sve o sistemu koji je mogući uzrok stradanja navijača PAOK-a u Rumuniji

Sistem za praćenje trake i održavanje vozila u njoj (Lane assist) je navodni uzrok strašne nesreće u Rumuniji kada je poginulo sedam navijača PAOK-a. Pročitajte kako funkcioniše sistem koji imaju gotova sva moderna vozila.

Sistem za praćenje trake i održavanja vozila u njoj (Lane assist) je jedna od glavnih tema prethodne nedjelje u automobilskoj industriji jer se spominje kao navodni uzrok teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Rumuniji u utorak 27. januara kada je poginulo sedam navijača grčkog fudbalskog kluba PAOK-a, dok je troje teško povrijeđeno. Kombi sa navijačima grčkog kluba je preticao vozilo i nije uspio da se vrati u svoju traku zbog čega se direktno sudario sa kamionom koji je naišao u suprotnom smjeru.

Jedan od preživjelih je ispričao za rumunski portal "Digi24" da je volan kombija blokirao i da vozilo nije moglo da se vrati u svoju desnu traku. Njegove riječi je potvrdio ljekar koji je razgovarao sa dvoje od ukupno troje povređenih.

Šta je sistem za praćenje trake i održavanja vozila u traci - Lane assist?

Sistem za praćenje trake i održavanje vozila u traci (Lane assist) je sigurnosni sistem koji imaju sva novija vozila, uglavnom otprilike od 2012. godine. Ovaj sistem koristi malu kameru (ili kamere) koja je uglavnom smještena na vetrobranu kod unutrašnjeg retrovizora da bi automatski pratio oznake na putu i koriguje upravljač (volan) kako bi vozilo ostalo u traci.

Putem zvučnih ili vibrirajućih signala, sistem upozorava vozača da napušta traku u kojoj se nalazi, a da prethodno nije dao migavac da najavi svoju radnju. Kamera detektuje kolovoz konstantno - prepoznaje horizontalnu signalizaciju (bijele i žute linije i ivičnjake).

Lane assist - sistem za praćenje trake i održavanje vozila u traci

Sam sistem se uglavnom uključuje pri brzinama većim od oko 60km/h, ali zavisi od proizvođača. Postoje pasivni i aktivni.

Pasivni sistem (Lane departure warning) - Upozorava vozača zvučnim i vibrirajućim signalom da vozilo prelazi neku od linije bez žmigavca.

(Lane departure warning) - Upozorava vozača zvučnim i vibrirajućim signalom da vozilo prelazi neku od linije bez žmigavca. Aktivni sistem (Lane Keeping assist) - Sistem sam interveniše, okreće upravljač i koriguje putanju kako bi vozilo zadržao u traci.

Postoji i naprednija verzija, takozvani "Adaptive Lane Assist" koji vraća vozilo u traku, a uz to ga sve vrijeme drži po sredini trake. Ako sistem detektuje da vozač ne drži volan, odnosno da nema dovoljnog pritiska na volan, sistem prvo emituje seriju upozorenja uz automatsko usporavanje, a ako se situacije na promijeni, on sam zaustavlja vozilo i uključuje sva četiri žmigavca.