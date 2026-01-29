Rješenje je zapravo veoma jednostavno: Ko ima prednost na ovoj raskrsnici? (Foto)

Kada se nađu na saobraćajnoj raskrsnici bez semafora, vozači su često u dilemi. Ko i s koje strane ima prednost, šta nam govore znaci, a šta pravila.

Pogledajte dobro ilustraciju i provjerite kakvo je vaše znanje.

Poslije ovoga mnogi će uzeti da ponove gradivo koje su davno polagali na vozačkom ispitu.

Kroz raskrsnicu prvi prolazi crveni automobil, zbog toga što on ostaje na putu sa pravom prvenstva prolaza. Za njim prolazi žuti kamion, budući da dolazi sa puta sa pravom prvenstva prolaza na put bez pravom prvenstva.

I plavi i zeleni automobil se nalaze na putu nižeg prioriteta i uključuju se na put sa pravom prvenstva prolaza, pa se na njih primjenjuje pravilo desne strane. Zbog toga, prvi prolazi plavi, a za njim zeleni automobil.

Ovu svojevrsnu mozgalicu za vozače objavio je čuveni nemački automobilski klub ADAC već više od 100 godina je posvećen radu i edukaciji na poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju.

To je, inače, najveći automobilski klub u Evropi, koji okuplja 18 miliona članova, a takođe i najveći moto klub, u koji je učlanjeno oko 1,5 milion motociklista.

Na svojoj Fejsbuk stranici ADAC stalno objavljuje zadatke iz saobraćajnih testova, ostavljajući svojim pratiocima da ponude rješenje.

