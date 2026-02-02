logo
Banjaluka prednjači po broju: Na putevima Srpske 125.000 automobila više nego 2015. godine

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u posljednjih deset godina na području Republike Srpske zabilježen je drastičan porast broja registrovanih putničkih automobila.

Broj automobila u Republici Srpskoj porastao za skoro 45 odsto Izvor: Shutterstock

Dok je 2015. godine na nivou Republike bilo registrovano 279.399 vozila, taj broj je do 2024. godine narastao na čak 404.789, što predstavlja povećanje od 44,9 odsto.

Ovaj trend rasta ravnomjerno prati sve veće gradske centre u Republici Srpskoj. U Banjaluci, kao najvećem gradu, 2015. godine bilo je registrovano 53.221 vozilo, da bi u međuvremenu broj automobila skočio na 76.714, što je rast od 44,1 odsto. Slična situacija je i u Bijeljini, gdje je broj registrovanih putničkih automobila porastao za 40,9 odsto, odnosno sa 28.138 na 39.659 vozila u 2024. godini.

Posebno visok procentualni skok zabilježen je u Istočnom Sarajevu i Trebinju. Istočno Sarajevo bilježi rast od čak 55,1 odsto, s obzirom na to da je broj automobila sa 16.278 u 2015. godini porastao na 25.240 u tekućoj godini. U najjužnijem gradu Srpske, Trebinju, registrovano je 12.275 automobila, što je za 51,6 odsto više u odnosu na 2015. godinu kada je taj broj iznosio 8.098.

Ovakav intenzivan rast broja motornih vozila donio je i nove izazove u svakodnevnom životu građana. Veliki skok broja automobila direktno je uticao na značajno povećanje saobraćajnih gužvi na putevima širom Republike, kao i na sve izraženije probleme sa nedostatkom parking mjesta u urbanim zonama.

Pored infrastrukturnih problema, ovoliki broj vozila negativno se odražava i na kvalitet vazduha, što je naročito primjetno u zimskim mjesecima kada je zagađenje najizraženije.

