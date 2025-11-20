logo
Sutra puštanje u saobraćaj rekonstruisanog dijela brze ceste Klašnice-Banjaluka

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će sutra biti pušten u saobraćaj rekonstruisani dio brze ceste Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Pušta se u saobraćaj dio rekonstruisanog dijela brze ceste Izvor: X/Milorad Dodik

"Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija brze ceste od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, objavio je RTRS.

Dodik je naveo da izvođači radova i investitor smatraju da rekonstruisana dionica treba da bude puštena u saobraćaj u zimskom periodu.

Kaže da je puštanje u saobraćaj rekonstrusanog dijela brze ceste Klašnice-Banjaluka predviđeno u 10 časova.

(Mondo)

