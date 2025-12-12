logo
Nije naučna fantastika, ovaj automobil leti: Oglasila se kompanija, počela proizvodnja, imaju prvog kupca

Nije naučna fantastika, ovaj automobil leti: Oglasila se kompanija, počela proizvodnja, imaju prvog kupca

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kompanija Alef Aeronautiks objavila je da je započela proizvodnju svog revolucionarnog vozila, Modela A, koje kombinuje električni automobil sa sposobnošću vertikalnog polijetanja i letenja.

Počinje proizvoda letećeg automobila kompanije Alef Aeronautiks Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen

Alef Aeronautiks, kompanija koja dizajnira i razvija, kako tvrde, prvi leteći automobil na svijetu, objavila je da je započela proizvodnju vozila za prvog kupca. Za izradu svake od ranih verzija letećeg automobila, nazvanog Model A, trebaće nekoliko mjeseci ručne izrade.

To je potpuno električni putnički automobil sa drumskim dometom, sposoban za vertikalno polijetanje i let unaprijed. Proces uključuje robotsku, industrijsku i uglavnom ručnu proizvodnju. Tokom proizvodnje, uključena su rigorozna ispitivanja pojedinačnih dijelova i veliki broj probnih letova sklopljenog automobila. Model A će imati domet vožnje od 320 kilometara i domet leta od 177 kilometara.

Vozilo dolazi sa kardanskim dizajnom kabine kako bi bilo stabilno tokom kretanja kroz vazduh, kao i sistemom za kontrolu vertikalnog i horizontalnog kretanja i nagiba. Koristi set od osam propelera za vertikalno polijetanje i let koji iz sigurnosnih razloga nije izložen niti ugrađen u karoseriju automobila.

Kabina će se tokom leta rotirati za 90 stepeni tako da će putnici biti okrenuti bočno. Kabina tada ostaje ravna dok se trup naginje oko nje.

