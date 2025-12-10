Otključajte zamrznutu bravu: Najbolja sredstva su namjenska, ali evo 6 alternativnih rješenja u nuždi

Hladnije vrijeme donosi nove izazove za vozače, a jedan od njih je zamrznuta brava na vratima.

Kako odlediti bravu na vratima? Pred ovom dilemom se pre ili kasnije nađe skoro svaki vozač, naročito ukoliko automobil ne parkira u garaži.

Ova problematika uopšte nije naivna, i naravno ne odnosi se na one koji otključavaju auto na daljinski. Istina, i oni mogu da se nađu u situaciji da moraju vrata da otključaju ključem, ukoliko npr. potpuno otkaže akumulator ili baterija u daljinskom.

Namjenska sredstva za odleđivanje brave

Postoje razna namjenska sredstva kojima brava može brzo i bezbjedno da se odledi. Proizvođači tvrde da sprečavaju ponovno zaleđivanje, tako da mogu da se koriste i preventivno.

Riječ je o malim pakovanjima koja ne zauzimaju mnogo mjesta u torbi ili jakni, pa nije na odmet nositi ih ukoliko znamo da nailazi hladniji period. Ukoliko nemamo ovakvo sredstvo, moraćemo da improvizujemo.

Alternativna sredstva za odleđivanje brave

WD-40 - ovo sredstvo predstavlja univerzalno rješenje za razne probleme. Naprskajte ga u bravu i led bi trebalo brzo da se otopi.

Međutim, zbog svojih svojstava, može da izazove skupljanje nečistoća u bravi, pa treba izbjegavati čestu upotrebu. Iz istog razloga ne treba ga koristiti kao preventivu.

Glicerin - glicerin privlači vodu, a to nam nikako ne treba u mehanizmu brave. Naravno, ukoliko nemate izbora, odledite bravu glicerinom i što prije nabavite namjensko sredstvo za odleđivanje.

Zagrijavanje ključa - zagrijavati plamenom ključ koji je u kontaktu sa plastikom može da dovede do oštećenja. Zato ne savjetujemo ovu taktiku, iako često u praksi funkcioniše.

Topla ili mlaka voda - da, topla voda može da odledi bravu, ali šta će da se desi sa vodom koja ostane tu nakon što vi otključate vrata? Može ponovo će da se zaledi. Dakle, to nije baš najbolje rješenje.

Gel za dezinfekciju ruku - nije idealno rješenje, ali u nuždi može da posluži. Gel ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju ruku nanesite na ključ i pažljivo ubacujte ključ u bravu. Ukoliko je potrebno, pokušajte više puta, a možete sredstvo da nanesete i u samu bravu.

Medicinski alkohol - idealno bi bilo da se koristi "jači" alkohol koncentracije 96%, ali poslužiće i "blaži" od 70% ili 75% koji se češće nalazi u prodaji. Nakon korišćenja alkohola trebalo bi u bravu nanijeti neko sredstvo za prevenciju ponovnog zaleđivanja.

Različita iskustva

Iako se ne savjetuje da se WD-40 i glicerin koriste preventivno, mnogi vozači kažu da su ih koristili godinama bez ikakvih problema. Naravno, nije svaka brava ista, ne koristi se svaki auto u istim uslovima, ne nanose svi vozači ova sredstva u istoj količini i intervalima... Stoga je svakom vozaču da sam odluči hoće li da koristi neko namensko ili alternativno sredstvo za prevenciju.

