Ove navike vozača skraćuju životni vijek automobila: "Prazan hod" motora, jurnjava preko "ležećih policajaca"...

Mnogi vozači nesvjesno prave greške koje značajno skraćuju životni vijek automobila i povećavaju troškove održavanja.
Mnogi vozači imaju loše navike za volanom, a da toga nisu ni svjesni. Stručnjaci upozoravaju da takvo ponašanje ne samo da skraćuje radni vijek ključnih komponenata vozila, već i značajno povećava troškove održavanja. Portal Carbuzz izdvojio je neke od najčešćih grešaka koje vozači prave, a ozbiljno štete automobilu.
- Puštanje motora da radi u praznom hodu: Mit je da se motor mora zagrijati u praznom hodu. Motor se sporije zagrijava kada nije pod opterećenjem, stoga nije dobra ideja pustiti ga da radi u mjestu. Najbolji način da motor postigne pravu temperaturu jeste lagana vožnja. Rad u praznom hodu samo produžava proces.
- Kočenje lijevom nogom: U automobilu s automatskim mjenjačem nije dobra ideja da kočite lijevom nogom. Ako kočite lijevom dok ubrzavate desnom nogom, to opterećuje mjenjač i povećava habanje.
- Prekomjerna upotreba kvačila: Važno je da ne koristite kvačilo pretjerano na automobilu s ručnim mjenjačem. Nepravilna upotreba skratiće vijek trajanja kvačila, a mnogi početnici upravo ovo prečesto rade. Zato kvačilo treba koristiti samo kada mijenjate brzine i pokrećete automobil.
- Nepravilna upotreba kočnica: Ako često koristite kočnice za održavanje brzine, grešite. Kada nepravilno koristite kočnice, one se pregrijavaju i brže troše. Umjesto da kočite, možete prebaciti u nižu brzinu ili bolje isplanirati vožnju blagovremenim podizanjem stopala s papučice gasa.
- Brza vožnja preko "ležećih policajaca": Brz prelazak preko "ležećih policajaca" može oštetiti točkove i oslanjanje.
- Vožnja maksimalnom brzinom: Motor je dizajniran da izdrži maksimalnu brzinu, a većina proizvođača ostavlja sigurnosnu marginu. Međutim, ako vozite maksimalnom brzinom dok motor nije potpuno zagrijan, rizikujete da nastanu oštećenja. Zato velikim brzinama vozite tek nakon što motor radi neko vrijeme.
- Dugotrajno parkiranje bez vožnje: Gume će se deformisati, male životinje (najčešće glodari) mogu da se uvuku u automobil, a diskovi kočnica će korodirati. Automobil treba da se vozi barem jednom nedjeljno.
- Preopterećenje automobila: Nije dobra ideja preopteretiti vozilo. Oslanjanje, gume i amortizeri biće pod većim opterećenjem, a motor će trošiti više goriva. Automobil je konstruisan da podnese određenu maksimalnu nosivost, a njeno prekoračenje ubrzava habanje.
- Gledajte put: Mnogi vozači gledaju u suvozača ili provjeravaju telefon... Ne činite to, prije svega zbog bezbednosti, a zatim i zbog "zdravlja" vozila. Tako lako možete propustiti da uočite rupe na kolovozu, ležeće policajce... i naletjeti na njih punom brzinom.