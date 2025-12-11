Ove navike vozača skraćuju životni vijek automobila: "Prazan hod" motora, jurnjava preko "ležećih policajaca"...

Mnogi vozači nesvjesno prave greške koje značajno skraćuju životni vijek automobila i povećavaju troškove održavanja.

Mnogi vozači imaju loše navike za volanom, a da toga nisu ni svjesni. Stručnjaci upozoravaju da takvo ponašanje ne samo da skraćuje radni vijek ključnih komponenata vozila, već i značajno povećava troškove održavanja. Portal Carbuzz izdvojio je neke od najčešćih grešaka koje vozači prave, a ozbiljno štete automobilu.