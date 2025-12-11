logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ove navike vozača skraćuju životni vijek automobila: "Prazan hod" motora, jurnjava preko "ležećih policajaca"...

Ove navike vozača skraćuju životni vijek automobila: "Prazan hod" motora, jurnjava preko "ležećih policajaca"...

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Mnogi vozači nesvjesno prave greške koje značajno skraćuju životni vijek automobila i povećavaju troškove održavanja.

greške vozača koje uništavaju autzomobil Izvor: Shutterstock.com/Nomad_Soul

Mnogi vozači imaju loše navike za volanom, a da toga nisu ni svjesni. Stručnjaci upozoravaju da takvo ponašanje ne samo da skraćuje radni vijek ključnih komponenata vozila, već i značajno povećava troškove održavanja. Portal Carbuzz izdvojio je neke od najčešćih grešaka koje vozači prave, a ozbiljno štete automobilu.

  1. Puštanje motora da radi u praznom hodu: Mit je da se motor mora zagrijati u praznom hodu. Motor se sporije zagrijava kada nije pod opterećenjem, stoga nije dobra ideja pustiti ga da radi u mjestu. Najbolji način da motor postigne pravu temperaturu jeste lagana vožnja. Rad u praznom hodu samo produžava proces.
  2. Kočenje lijevom nogom: U automobilu s automatskim mjenjačem nije dobra ideja da kočite lijevom nogom. Ako kočite lijevom dok ubrzavate desnom nogom, to opterećuje mjenjač i povećava habanje.
  3. Prekomjerna upotreba kvačila: Važno je da ne koristite kvačilo pretjerano na automobilu s ručnim mjenjačem. Nepravilna upotreba skratiće vijek trajanja kvačila, a mnogi početnici upravo ovo prečesto rade. Zato kvačilo treba koristiti samo kada mijenjate brzine i pokrećete automobil.
  4. Nepravilna upotreba kočnica: Ako često koristite kočnice za održavanje brzine, grešite. Kada nepravilno koristite kočnice, one se pregrijavaju i brže troše. Umjesto da kočite, možete prebaciti u nižu brzinu ili bolje isplanirati vožnju blagovremenim podizanjem stopala s papučice gasa.
  5. Brza vožnja preko "ležećih policajaca": Brz prelazak preko "ležećih policajaca" može oštetiti točkove i oslanjanje.
  6. Vožnja maksimalnom brzinom: Motor je dizajniran da izdrži maksimalnu brzinu, a većina proizvođača ostavlja sigurnosnu marginu. Međutim, ako vozite maksimalnom brzinom dok motor nije potpuno zagrijan, rizikujete da nastanu oštećenja. Zato velikim brzinama vozite tek nakon što motor radi neko vrijeme.
  7. Dugotrajno parkiranje bez vožnje: Gume će se deformisati, male životinje (najčešće glodari) mogu da se uvuku u automobil, a diskovi kočnica će korodirati. Automobil treba da se vozi barem jednom nedjeljno.
  8. Preopterećenje automobila: Nije dobra ideja preopteretiti vozilo. Oslanjanje, gume i amortizeri biće pod većim opterećenjem, a motor će trošiti više goriva. Automobil je konstruisan da podnese određenu maksimalnu nosivost, a njeno prekoračenje ubrzava habanje.
  9. Gledajte put: Mnogi vozači gledaju u suvozača ili provjeravaju telefon... Ne činite to, prije svega zbog bezbednosti, a zatim i zbog "zdravlja" vozila. Tako lako možete propustiti da uočite rupe na kolovozu, ležeće policajce... i naletjeti na njih punom brzinom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobil vozač navike

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA