10 savjeta za vožnju po magli: Evo šta nikako ne smete da radite

Vožnja po magli izazovna je za svakog vozača, bez obzira na iskustvo. Zato je važno pridržavati se nekoliko savjeta koji mogu da osiguraju bezbednost na putu uprkos lošim uslovima za vožnju.

Vožnja po magli može da bude veoma neprijatna i naporna, ali i opasna – iz očiglednih razloga. Stoga treba učiniti sve što je u našoj moći da budemo bezbjedniji na putu, da bolje vidimo, kao i da nas bolje vide.

10 glavnih savjeta za vožnju po magli

Upalite prednja svjetla za maglu (ukoliko ih imate). Nipošto ne koristite duga svjetla, zato što ćete samo još lošije vidjeti. Upalite zadnje svjetlo za maglu. Ukoliko je magla veoma gusta, pa morate da vozite znatno sporije - upalite i sva četiri migavca kako bi vas drugi vozači na vrijeme uočili. U takvim uslovima često je i put klizav, pa vozač iza vas ne samo što će vas kasno vidjeti, nego će mu i put kočenja biti duži, što znači da postoji znatno veća šansa da vas udari. Držite distancu! Koliko god primamljivo djelovalo da se "zalijepite" za vozilo ispred vas i pratite ga u stopu zato što vam je po magli teško da pratite linije na putu, uočavate udarne rupe, krivine i slično, budite svjesni da je to idealan recept za udes. Mnogo je bezbjednije da sami određujete svoju brzinu i putanju. Usporite! Možda neko ispred vas vozi veoma sporo, te postoji rizik da naletite na njega. Takođe, možda je ispred vas već došlo do saobraćajne nezgode koju nećete vidjeti na vrijeme, pa nećete uspjeti ni da se zaustavite na vrijeme. Zato po magli lako dolazi do lančanih sudara. Nipošto se ne zaustavljate u voznoj traci, a ukoliko ste prinuđeni da usporite skoro do zaustavljanja kako biste vidjeli npr. gdje treba da skrenete, obavezno upalite sva četiri migavca. Čak i ukoliko vam se probuši guma, nastavite da vozite do mjesta gde možete bezbjedno da se sklonite s puta, bez obzira što ćete tako možda uništiti gumu ili oštetiti felnu. Ako drugo vozilo naleti na vas u magli, posledice mogu da budu neuporedivo teže. Posebno pazite na pješake i bicikliste. Dok se vi trudite da u daljini uočite svjetla drugih vozila, pešak ili biciklista mogu iznenada da se "stvore" ispred vas, prekasno da odreagujete... Van grada na raskrsnici, u veoma gustoj magli, spustite prozor i oslušnite – ne biste vjerovali koliko sluh znači u takvim situacijama. Ne dozvolite da vam se magle stakla iznutra, pošto uz "spoljašnju" maglu možete veoma brzo da se nađete u situaciji da ne vidite gotovo ništa, pa ni mjesto pored puta na koje možete privremeno da stanete i riješite problem. Prije polaska obavezno provjerite da li vam rade sva svjetla – kratka, duga, pozicije, prednja i zadnja za maglu, migavci, stop svjetla.

Budite strpljivi ukoliko se nađete iza nekog sporog vozila. Preticanje po magli može da bude izuzetno rizično. Magla može lako da "prevari" kada je procjena daljine u pitanju.

Stoga treba krenuti ranije, kako ne biste dolazili u iskušenje da pretičete ili vozite suviše brzo. Naravno, magla uvijek može da nas iznenadi, a ponekad kašnjenje jednostavno ne dolazi u obzir (posao, sastanak...).

U takvim situacijama ipak se prisjetite one izreke - "Bolje ikad, nego nikad".

