Obična greška u stanu odmah obara cijenu: Zbog ove boje na zidovima kupci neće ni da pogledaju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ako ste u fazi prodaje stana ili kuće ili to tek planirate, obratite pažnju na detalje koji mogu da odluče da li će kupci otići oduševljeni ili razočarani.

Boje zidova koje treba izbjegavati Izvor: Shutterstock/Victor Hugo K F

Možda vjerujete da je svježe krečenje uvek siguran adut, ali pogrešna boja zidova može da vas košta prodaje. Kevin Barzegar, direktor agencije "Kaybridge Residential" otkriva da postoje tri boje koje bi trebalo da izbjegavate ako želite da ostavite najbolji mogući utisak.

Boja koja "pojede" prostor

Posljednjih godina, tamnosiva i grafitne nijanse su hit na društvenim mrežama i u časopisima o uređenju enterijera, ali uživo mogu da ostave potpuno drugačiji utisak.

Izvor: Lazy_Bear/Shutterstock

"Ušao sam u mnogo prelijepih prostorija koje su zbog tamnosive boje djelovale kao pećine. To je posebno nezgodno u domovima postoji ograničenje prirodne svjetlosti", kaže Barzegar.

On savjetuje da umjesto tamnih tonova birate "greige", odnosno, savršenu kombinaciju sive i bež koja prostoru daje toplinu i eleganciju, a reflektuje svjetlost.

"Topla greige nijansa reflektuje svjetlost i ostavlja sofisticiran utisak, za razliku od tamnih tonova koji je upijaju", ističe, dodajući da popularni sivi tonovi rijetko ostavljaju luksuzan utisak, već kod kupaca stvaraju želju da prostor što prije napuste.

Jedna zidna boja može da zasjeni cijeli dom

Trend "efekat zida" u crvenoj, ljubičastoj ili slično intenzivnoj boji nekada je bio poželjan, ali danas često čini da prostor izgleda zastarjelo. Najproblematičnije su duboke crvene i ljubičaste nijanse.

Izvor: Rachid Jalayanadeja/Shutterstock

"Kada neko uđe u prostoriju sa crvenim zidom, on više ne vidi prostor, vidi samo taj zid. Bez obzira na to da li ste željeli da to bude fokusna tačka ili ne, većini kupaca to smeta", objašnjava Barzegar.

Osim toga, ljudi odmah počinju da razmišljaju o trošku krečenja, što može negativno da utiče na njihovu odluku. Ako želite da unesete boju, stručnjak predlaže da to uradite kroz dekorativne detalje koji se lako uklanjaju - umjetničke slike, jastuke, biljke.

"Ako baš morate da unesete boju, neka to budu nježne nijanse žalfije ili prigušeno mornarsko plava. Budite suptilni".

Previše bijela - velika greška

Iako mnogi misle da je bijela univerzalno rješenje, previše jarka, čista bijela može da učini da prostor izgleda sterilno.

Izvor: Agenturfotografin/Shutterstock

"Previše bijela boja često podsjeća na bolničke hodnike, a ne na porodični dom. Kupci žele da osjete toplinu i udobnost, ne da imaju utisak da su u klinici", upozorava Barzegar.

Osim što može da djeluje hladno, čista bijela boja naglašava svaku ogrebotinu i nepravilnost na zidu, pa prostor vizuelno gubi na kvalitetu. Zato su bolji izbor krem, biserne ili svijetlosive nijanse. One zadržavaju svježinu i urednost, ali istovremeno stvaraju prijatniju atmosferu.

(MONDO)

Tagovi

uređenje doma savjeti

