Cvijeće vene, bašta se suši? Pet biljaka koje će preživljavaju vrelo ljeto i bez zalivanja

Cvijeće koje trpi sušu, ne morate da ga zalivate u vrelim ljetnjim danima...

Kako su nam ljeta sve sušnija, mnogi ljubitelji cvijeća i baštovanstva pitaju se - kako održati lepu baštu bez svakodnevnog zalivanja?

Poznati britanski baštovan Alan Tičmarš, daje niz korisnih savjeta koji se mogu primjeniti i kod nas. On preporučuje biljke otporne na sušu, koje uspjevaju i na visokom temperaturama, bez redovnog zalivanja.

Cistus – kamena ruža

Kod nas poznata kao kamena ruža ruža ili cistus, ova biljka je pravi šampion otpornosti. Niska je, pravi guste grmiće i cvjeta nježnim, papirnatim cvjetovima u ružičastim i ljubičastim tonovima. Alan ističe sortu Cistus Pulverulentus Sunset, ali kod nas možete potražiti bilo koju sortu cistusa, jer sve podnose sušu i vole sunce. Idealne su za kamenjare i mediteranske bašte.

Helianthemum – kamenjarka

Poznata i kod nas kao kamenjarka ili sunčana ruža, ova biljka prekriva kamenje i niske leje kao prirodni tepih. Cvjeta sitnim cvjetovima bijele, žute, roze ili narandžaste boje. Tičmarš preporučuje sortu The Bride – sa belim cvjetovima i žutim centrom – ali možete naći slične sorte i u domaćim rasadnicima. Uspeva bez problema na siromašnom, propusnom zemljištu i traži minimalno zalivanje.

Sedum – čuvarkuća i žednjak

Ove biljke kod nas su dobro poznate kao čuvarkuće i žednjaci. Niske, sukulentne i neuništive, uspjevaju na punom suncu i gotovo bez vode. Alanova omiljena sorta je Sedum Sunsparkler Plum Dazzled, ali i naše domaće vrste (poput Sedum spectabile – veliki žednjak) jednako dobro podnose sušu. Osim što su lepe, odlične su i za zimske aranžmane, jer zadržavaju oblik i boju i kada se osuše.

Eryngium – morski čkalj

Pod imenom morski čkalj ili plavi čkalj, biljka Eryngium se sve češće viđa i u srpskim ukrasnim vrtovima. Plavi, metalik cvjetovi daju zanimljiv kontrast zelenilu, a biljka je izuzetno otporna na sunce, vetar i sušu. Alan savetuje da je sadite u pozadini leja jer raste viša od ostalih. Idealna je i kao suvo cvijeće za bukete.

Agapantus – afrički ljiljan

Kod nas se najčešće prodaje pod imenom afrički ljiljan ili agapantus, a poznat je po raskošnim plavim (ili belim) lopticama cvjetova. Tičmarš preporučuje sortu Ever Sapphire, ali važno je da birate otpornije sorte, koje mogu da prežive i zimu ako imaju dobru drenažu. Sadite ih u velike saksije ili direktno u zemlju s puno sunca i malo vlage.

