Zbog brzine i alkohola: U Banjaluci za četiri dana kažnjeno 1.235 vozača

Policija u Banjaluci sankcionisala je u protekla četiri dana 1.235 učesnika u saobraćaju u okviru pojačane kontrole učesnika u saobraćaju s akcentom na sankcionisanje nedozvoljene brzine kretanja vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Akcija je sprovedena od četvrtka, 13. juna do danas, s ciljem održavanja i poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Policija je evidentirala 809 prekršaja prekoračenja brzine, a od ukupnog broja, 457 učesnika u saobraćaju kretala su se brzinom vozila od 10 do 20 kilometara na čas više od dozvoljenog.

Više od dozvoljene brzine za 20 do 30 kilometara na čas vozila su 233 vozača, 111 učesnika je vozilo više za 30 do 50 kilometara na čas, a osam učesnika više od 50 kilometara na čas.

Policija je kontrolisala i alkotestirala 8.637 učesnika u saobraćaju, a zbog nedozvoljene količine alkohola u krvi sankcionisana su 292 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja.

Od ukupnog broja, 161 vozač je sankcionisan jer je imao od 0,31 do 0,80 promila alkohola u krvi, 95 vozača je imalo od 0,81 do 1,50, dok je 29 vozača zadržano u službenim prostorijama do istrežnjenja jer su imali više od 1,5 promila.

Zbog prisustva alkohola u krvi, sankcionisano je i sedam vozača mlađih od 21 godinu ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva, dok su četiri vozača odbila da se testiraju.

Eevidentirano su i 164 ostala prekršaja, navedeno je u saopštenju Uprave.

Banjalučka policija juče je u toku ove akcije privremeno oduzela vozilo "pežo" od lica iz Banjaluke S.Z. za koje je utvrđeno da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, te da ima evidentiran dug u registru novčanih kazni od oko 2.856 KM.

Policija je privremeno oduzela i motocikl "kivej matriks", kojim je upravljalo lice iz Banjaluke čiji su inicijali D.B, a kod kojeg je utvrđeno 1,75 promila alkohola u krvi.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod desjtvom alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

