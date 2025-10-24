Raste zabrinutost za pesticide: Građanima na prvom mjestu cijena, pa tek onda bezbjednost hrane

Građanima u BiH je prilikom kupovine najvažniji faktor cijena, a potom bezbjednost hrane, pokazuju rezultati istraživanja Evrobarometra.

Izvor: Raketir/Shutterstock

Na trećem mjestu je ukus hrane, pokazuje istraživanje koje je sprovedeno od 26. marta do 15. aprila na uzorku od 1.003 ispitanika u BiH.

U odnosu na prethodno istraživanje Evrobarometra sprovedeno 2023. godine, zabrinutost građana u BiH najviše je porasla kada je riječ o pesticidima u hrani i to za 14 odsto, objavljeno je na sajtu Agencije za bezbjednost hrane BiH.

NJih 64 odsto izjasnili su se da ih interesuje tema bezbjednosti hrane, a najviše su zabrinuti zbog prisustva GMO u hrani, aditiva, te pesticida.

Prema rezultatima ispitivanja, 40 odsto građana odgovorilo je da zna dovoljno da bi mogli da izbjegnu ili smanje rizike, što je za 10 procentnih poena više u odnosu na prosjek zemalja članica EU.