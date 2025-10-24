logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raste zabrinutost za pesticide: Građanima na prvom mjestu cijena, pa tek onda bezbjednost hrane

Raste zabrinutost za pesticide: Građanima na prvom mjestu cijena, pa tek onda bezbjednost hrane

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Građanima u BiH je prilikom kupovine najvažniji faktor cijena, a potom bezbjednost hrane, pokazuju rezultati istraživanja Evrobarometra.

Građanima na prvom mjestu cijena, pa tek onda bezbjednost hrane Izvor: Raketir/Shutterstock

Na trećem mjestu je ukus hrane, pokazuje istraživanje koje je sprovedeno od 26. marta do 15. aprila na uzorku od 1.003 ispitanika u BiH.

U odnosu na prethodno istraživanje Evrobarometra sprovedeno 2023. godine, zabrinutost građana u BiH najviše je porasla kada je riječ o pesticidima u hrani i to za 14 odsto, objavljeno je na sajtu Agencije za bezbjednost hrane BiH.

NJih 64 odsto izjasnili su se da ih interesuje tema bezbjednosti hrane, a najviše su zabrinuti zbog prisustva GMO u hrani, aditiva, te pesticida.

Prema rezultatima ispitivanja, 40 odsto građana odgovorilo je da zna dovoljno da bi mogli da izbjegnu ili smanje rizike, što je za 10 procentnih poena više u odnosu na prosjek zemalja članica EU.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hrana cijene statistika kupovina kvalitet potrošači

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ