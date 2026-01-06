Bjork poručila Grenlanđanima: Nemojte ići iz pepela u vatru, proglasite nezavisnost od Danske

Islandska pjevačica Bjork reagovala na Trampove pretenzije prema Grenlandu, podsjetila na kolonijalne zločine Danske i uputila snažnu poruku podrške borbi za nezavisnost Grenlanđana.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Islandska pjevačica Bjork oglasila se povodom pretenzija Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom, uputivši snažnu poruku podrške Grenlanđanima i njihovoj borbi za nezavisnost.

U emotivnoj izjavi, Bjork je povukla paralelu između istorijskog iskustva Islanda i današnjeg položaja Grenlanda, oštro kritikujući kolonijalizam i odnos Danske prema ovom arktičkom ostrvu.

"Želim svim Grenlanđanima sreću u njihovoj borbi za nezavisnost. Islanđani su izuzetno rasterećeni činjenicom da su se 1944. godine uspjeli odvojiti od Danske. Nismo izgubili svoj jezik – moja djeca bi danas govorila danski", poručila je Bjork.

Ona je istakla da osjeća duboko saosjećanje sa Grenlanđanima, podsjećajući na niz teških istorijskih nepravdi, među kojima je i slučaj prisilne kontracepcije. Kako navodi, između 1966. i 1970. godine čak 4.500 djevojčica, neke stare svega 12 godina, dobilo je spirale bez svog znanja ili pristanka.

"Te žene su danas mojih godina ili mlađe, mnoge bez djece", navela je Bjork, ističući trajne posljedice takvih politika.

Bjork je upozorila da se, prema njenim riječima, Grenlanđani i danas tretiraju kao "ljudi drugog reda", podsjećajući na savremene slučajeve u kojima se djeca oduzimaju roditeljima.

"Uzimanje djece od roditelja u 2025. godini – to je zastrašujuće", poručila je.

Kolonijalizam je, kako kaže, više puta u njoj izazvao jezu, a pomisao da bi Grenlanđani mogli da pređu "od jednog surovog kolonizatora ka drugom" opisala je kao previše brutalnu da bi se mogla zamisliti. "Iz pepela u vatru, kako mi kažemo na islandskom“, dodala je.

Na kraju poruke, Bjork se direktno obratila stanovnicima Grenlanda: "Dragi Grenlanđani, proglasite nezavisnost! Iskrene i tople želje od vaših komšija".

Njena izjava izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorila raspravu o istorijskom nasljeđu kolonijalizma, ali i o savremenim političkim ambicijama velikih sila prema Grenlandu.