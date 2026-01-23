Vazduh u Banjaluci vrlo nezdrav, najgore u Visokom i Sarajevu

Vazduh u Banjaluci večeras je vrlo nezdrav, a indeks kvaliteta iznosi 378, podaci su objavljeni na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: Shutterstock

Vazduh je opasan u Visokom, Sarajevu, Tuzli, Kaknju i travniku, zbog čega su moguće posljedice za cjelokupno stanovništvo, te je tokom boravka napolju potrebno izbjegavati bilo kakve napore.

Izvor: Zrak.ekoakcija

Indeks kvaliteta vazduha u 20 časova u Visokom je bio 699, Sarajevu 504, Tuzli 493, Kaknju 475, a u Travniku 434.

U Zenici i Hadžićima vazduh je vrlo nezdrav, a u Mostaru i Livnu umjereno zagađen.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.