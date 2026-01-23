logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vazduh u Banjaluci vrlo nezdrav, najgore u Visokom i Sarajevu

Vazduh u Banjaluci vrlo nezdrav, najgore u Visokom i Sarajevu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Vazduh u Banjaluci večeras je vrlo nezdrav, a indeks kvaliteta iznosi 378, podaci su objavljeni na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

zagađen vazduh u gradovima bih Izvor: Shutterstock

Vazduh u Banjaluci večeras je vrlo nezdrav, a indeks kvaliteta iznosi 378, podaci su objavljeni na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Vazduh je opasan u Visokom, Sarajevu, Tuzli, Kaknju i travniku, zbog čega su moguće posljedice za cjelokupno stanovništvo, te je tokom boravka napolju potrebno izbjegavati bilo kakve napore.

Izvor: Zrak.ekoakcija

Indeks kvaliteta vazduha u 20 časova u Visokom je bio 699, Sarajevu 504, Tuzli 493, Kaknju 475, a u Travniku 434.

U Zenici i Hadžićima vazduh je vrlo nezdrav, a u Mostaru i Livnu umjereno zagađen.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zagađenje vazduha Banjaluka Sarajevo Visoko

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ