Dodik o uvođenju LGBT vrijednosti: "To se neće desiti dok ja sjedim ovdje"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se u Srpskoj neće uvoditi LGBT vrijednosti u osnovne škole i školske udžbenike.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Ljudi mogu da rade šta god hoće, ali da mi te vrijednosti uvodimo u naše osnovne škole i udžbenike, to se neće desiti dok ja sjedim ovdje. Ako slučajno bude nešto promaklo, biće izbačeno iz udžbenika", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naglasio da ljudi u Srpskoj ne žele da se odreknu svojih vrijednosti i identiteta da bi prihvatila evropske vrijednosti za neki novac koji nude i dovode u ponižavajuću poziciju čitav narod, plaćajući mu da se transformiše iz tradicionalnog i porodičnog sistema u neki liberalni.

"Ovaj narod to neće. Mi nismo za promociju vrijednosti koje dolaze iz Evrope ako je to u pogledu toga (LGBT vrijednosti). Ako je to zahtjev, mi nećemo donositi zakone za LGBT i ostale. To nećemo sprovoditi šta god misle i koliko god to htjeli", rekao je Dodik.

(Srna)