Indija prvi put koristila S-400 sisteme protiv Pakistana: Odbili vazdušni napad, dronovi i rakete letjeli ka njima

Indijska vojska je kasno uveče 7. maja aktivirala ruske PVO sisteme dugog dometa S-400 kako bi odbila vazdušni napad iz Pakistana, prenose indijski mediji pozivajući se na vojne zvaničnike.

Prema izjavama zvaničnika, Pakistan je pokušao da pogodi više vojnih ciljeva širom severne i zapadne Indije koristeći dronove i rakete. Među ciljevima su bile vojne baze u gradovima Avantipora, Šrinagar, Džamu, Patankot, Amritsar, Ludijana i Budž. Zvaničnici navode da su svi projektili presretnuti i neutralisani pomoću sistema S-400, lokalno nazvanog "Sudaršan Čakra".

Korišćenje sistema S-400 potvrđeno je i fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, na kojima se vide ostaci raketa 9M96E2 koje su pale na teritoriji Indije.

S-400 predstavlja ključni stub indijske protivvazdušne odbrane. Indija je kupila četiri eskadrile ovog sistema iz Rusije. Svaka eskadrila sastoji se od dvije baterije, pri čemu svaka baterija ima šest lansera, radar i komandni centar sa ukupno 128 raketa. Jedna eskadrila uključuje ukupno 16 vozila.

Na osnovu ugovora vrednog 5,43 milijarde dolara, potpisanog 2018. godine, Indija je kupila ukupno 60 lansera i oko 6.000 raketa, uključujući 9M96E2 (dometa 120 km), 48N6E2 (200 km), 48N6E3 (240 km) i 40N6E (380 km).

Indijski odbrambeni zvaničnici saopštili su da je vojska odgovorila na pakistanski napad ciljanjem radarskih stanica i sistema PVO u blizini grada Lahora. Dodali su da je odgovor bio „u istoj sferi i s istim intenzitetom“ kao i pakistanski napad.

Pakistanska vojska je ranije saopštila da je njena PVO tokom noći oborila 25 izraelskih dronova Harop, koje je lansirala Indija u više dijelova zemlje. Četiri pakistanska vojnika ranjena su u Lahoru, navodno na jednoj vazduhoplovnoj bazi, dok je jedan civil poginuo u gradu Gotki.

Teroristički napad 22. aprila u turističkom mjestu Pahalgam u indijskom dijelu Kašmira izazvao je ozbiljnu krizu između dvije nuklearne sile, s obzirom da je Nju Delhi tvrdio da su napadači povezani sa militantnim grupama koje djeluju iz Pakistana.

Prema navodima pakistanskih vlasti, indijski odmazdni napadi 7. maja odnijeli su živote 31 civilu, uključujući žene i djecu. Indijske vlasti su istog dana objavile da je pakistansko granatiranje ubilo najmanje 15 indijskih civila.

S-400 Trijumf

Na listi najboljih PVO sistema na svijetu, S-400 zauzima prvo mjesto. S-400 Trijumf, ranije poznat kao S-300 PMU-3, je sistem protivvazdušnog naoružanja koji je 1990-ih u Rusiji razvio Centralni konstruktorski biro Almaz kao modernizacija porodice S-300. U službi je Oružanih snaga Ruske Federacije od 2007. godine.

S-400 koristi četiri rakete: veoma dugog dometa 40N6 (400 km), dugog dometa 48N6 (250 km), srednjeg dometa 9M96E2 (120 km) i 9M96E kratkog dometa (40 km). Čak i The Economist je 2017. opisao S-400 kao „jedan od najboljih sistema protivvazdušne odbrane trenutno postojećih“.

Jedan sistem koji sadrži do 8 divizija može da kontroliše do 72 lansera, sa maksimalno 384 projektila (uključujući rakete sa dometom manjim od 250 km). Rakete se lansiraju pomoću gasnog sistema iz lansirnih cevi do 30 metara u vazduh prije nego što se raketni motor zapali, čime se povećava maksimum i smanjuje minimalni domet.

U aprilu 2015. izvedena je uspješna probna raketna testiranja na meti u vazduhu na udaljenosti od 400 km; 40N6 dugog dometa možda mogu da drže samo dvije rakete umjesto tipičnih četiri zbog svoje veće veličine.

Drugi test je zabilježio raketu 9M96 pomoću aktivnog radara za samonavođenje, koja je dostigla visinu od 56 km. Sve rakete su opremljene bojevom glavom usmjerenom na eksploziju, što povećava verovatnoću potpunog uništenja ciljeva.

Ruske protivvazdušne raketne trupe su 2016. godine dobile nove vođene rakete za sisteme PVO S-300 i S-400. Protivvazdušni raketni sistem dizajniran za uništavanje aviona, krstarećih i balističkih projektila, može se koristiti i protiv kopnenih ciljeva. S-400 je sposoban da presreće krstareće rakete u dometu od oko 40 km.

Radar i oprema 96L6I rade odvojeno (100 metara), izvozna verzija 96L6E2 ima mogućnost praćenja maksimalno 100 ciljeva. Maksimalna visina za otkrivanje cilja je 100 km i to sa svih strana. Sposobnost detekcije krstarećih projektila i stelt.

