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Mnogi pogrešno stavljaju zaštitnu foliju od sunca u automobilu: Zbog jedne greške stalno pada, evo u čemu je caka

Mnogi pogrešno stavljaju zaštitnu foliju od sunca u automobilu: Zbog jedne greške stalno pada, evo u čemu je caka

Autor N.D. Izvor Kurir
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Jednostavan trik u automobilu sprečava padanje zaštitne folije sa šoferšajbne i uspješno rješava problem pregrijavanja kabine.

Kako staviti zaštitnu foliju od sunca na auto Izvor: Dmitry Marchenko / Alamy / Profimedia

Sa dolaskom ljetnjih žega počinje i uobičajena praksa većine vlasnika automobila- postavljanje zaštitne refleksione folije iza vjetrobrana kako bi se spriječilo prekomerno pregrijavanje kabine. Ipak, gotovo da nema vozača koji se nije suočio sa iritirajućom situacijom: nakon što pažljivo namjestite paravan i napustite vozilo, po povratku ga zateknete srušenog na sedištu, dok je unutrašnjost ponovo užarena.

U takvim momentima uglavnom se sumnja na loš kvalitet gumenih vakuumskih čašica ili na činjenicu da je sam štitnik suviše savitljiv. Međutim, poznavaoci prilika ukazuju na to da krivac nije sam proizvod, već uobičajena omaška koju nesvesno pravi skoro cjelokupna populacija vozača.

Kako se pravilno postavlja zaštitna folija na šoferšajbni
Izvor: Eremeychuk Leonid / Alamy / Profimedia

Tajna je u tome što se većina ljudi oslanja isključivo na ljepljenje gumenih pipaka za šoferšajbnu. Kada nastupe ekstremne spoljne temperature, vazduh zarobljen unutar gumice počinje da se širi, što dovodi do popuštanja pritiska i neizbežnog pada paravana. Potpuno jednostavno i besplatno rješenje ovog problema zapravo se već nalazi u samom vozilu - reč je o fabričkim vizirima za sunce koji su ugrađeni iznad prednjih sedišta. Kada postavite svjetlucavu foliju uz staklo, potrebno je samo da spustite ove krovne suncobrane prema dolje i pritisnete ih direktno uz paravan.

Na taj način fabrički viziri preuzimaju ulogu mehaničkog osigurača koji stabilizuje foliju i ne dozvoljava joj da sklizne, bez obzira na visinu temperature ili efikasnost gumenih čašica.

Pravilno okretanje paravana

Kako se pravilno postavlja zaštitna folija na šoferšajbni
Izvor: Eremeychuk Leonid / Alamy / Profimedia

Da bi ovaj sistem zaštite pružio svoj maksimum, neophodno je ispoštovati još nekoliko ključnih koraka. Na prvom mestu, izuzetno je važan položaj folije - sjajna, srebrna površina koja reflektuje svetlost uvijek mora biti usmerena ka spoljašnjosti (prema sunčevim zracima), dok tamniji ili dezenirani dio treba da gleda ka kabini.

Takođe, ukoliko i dalje praktikujete korišćenje vakuumskih čašica, preporučuje se da periodično očistite unutrašnju površinu vjetrobranskog stakla od nakupljenih čestica prašine i masnih tragova. Kombinovanjem čistog stakla, pravilno okrenute folije i spuštenih fabričkih vizira, unutrašnjost vašeg četvorotočkaša ostaće osetno svežija, a vi ćete se poštedeti letnjeg komfora i neprijatnog osjećaja vrelih površina pri dodiru volana.

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Tagovi

auto sunce zaštita

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