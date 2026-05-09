Greške zbog kojih se farba brzo ispira sa sijede kose: Tajne frizera zbog kojih boja traje duže

Stručnjaci za farbanje otkrivaju zašto se farba ispira s kose već poslije nekoliko pranja.

Priprema kose je ključna – kosa mora biti čista, bez ostataka preparata, da bi pigment ravnomjerno prodro u vlas.

je ključna – kosa mora biti čista, bez ostataka preparata, da bi pigment ravnomjerno prodro u vlas. Pravilna formula i hidrogen od 6% obezbjeđuju dugotrajnu boju i potpuno prekrivanje sijedih vlasi.

Tačno vrijeme i poštovanje uputstva garantuju postojan rezultat bez brzog ispiranja.

Mnogi ljudi koji se farbaju jer žele da prekriju sijedu kosu imaju problem što se farba brzo ispira ili ne prekriva potpuno ove vlasi. Uzrok često nije kvalitet proizvoda, već pogrešna tehnika farbanja.

Da bi boja bila postojana i izgledala prirodno, važno je ispoštovati svaki korak procesa. Farbanje sijede kose nije samo estetski tretman, već i hemijski proces koji zahtijeva preciznost. Sijeda kosa ima gušću strukturu i nema prirodni pigment, zbog čega je potrebno pažljivo birati i nanositi boju.

Farbanje prljave kose je velika greška

Jedna od najčešćih grešaka jeste farbanje neoprane kose. Vjerovanje da je bolje farbati „masnu“ kosu danas više ne važi. Ostaci preparata za stilizovanje stvaraju sloj koji sprečava pigment da prodre u vlas. Dan prije farbanja preporučuje se pranje blagim šamponom bez silikona, dok maske i teške preparate treba izbjegavati. Čista kosa omogućava ravnomjerno primanje boje.

Nije svaka farba dobra za sijedu kosu

Odabir odgovarajuće formule veoma je važan. Farbe bez amonijaka uglavnom ne mogu potpuno da prekriju izražene sede i više su namijenjene toniranju.

Ako imate više od trećine sijede kose, stručnjaci preporučuju trajnu farbu za korijen, a blažu formulu za dužinu i krajeve. Tako se postiže balans između intenzivne boje i očuvanja mekoće kose.

Pogrešan hidrogen skraćuje trajanje boje

Preslab oksidans ne može dovoljno da otvori kutikulu dlake, pa pigment ostaje na površini i brzo se ispira. Kao najbolji izbor najčešće se preporučuje 6% hidrogen, jer omogućava ravnomerno bojenje bez prevelikog oštećenja strukture vlasi.

Posvjetljivanje sijede kose često daje neželjene tonove

Seda kosa nema prirodni pigment, pa izbjeljivanje može dovesti do žutih ili sivkastih nijansi. Da bi se dobila lijepa i sofisticirana svijetla boja, potrebno je prvo ujednačiti bazu, a zatim nanijeti toner koji neutrališe neželjene tonove.

Prilikom farbanja treba voditi računa o uputstvima

Nikada ne dodajte ulja i balzame u farbu. Još jedna česta greška jeste nepravilno miješanje sastojaka. Farbu treba pripremati tačno prema uputstvu i koristiti odmah nakon miješanja, jer njena efikasnost brzo opada. Dodavanje ulja, maski ili regeneratora može poremetiti hemijsku reakciju i dovesti do neujednačenog rezultata.

(Glossy / Lepa&Srećna)