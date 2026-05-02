Kako lovorov može da preporodi cvijeće: Za malo novca sve raste i buja, a pomaže i kod uzgoja paradajza

Kako da iskoristite lovorov list za preporod biljaka - za malo novca napravite prirodnu infuziju za cveće i povrće!

Prirodan način da prihranite biljke, od cvijeća do povrća - iskoristite moćan sastav lovorovog lista.

Jednostavan recept za infuziju koja podstiče biljke da bujaju, ozelene i imaju čvršću stabljiku.

Proleće je idealno vrijeme da prihranite i osvježite biljke, a postoje sjajna potpuno prirodna sredstva koja u tome mogu da pomognu. Poznato je da je kopriva savršeno đubrivo za sadnice, ali možda niste znali da i lovorov list može da preporodi cvijeće.

Lovor je bogat mineralima poput kalijuma, kalcijuma i magnezijum, koji doprinose zdravlju biljaka. Poboljšava zemljište i djeluje kao blagi kompost. Takođe, lovorov list zbog eteričnih ulja može da pomogne protiv štetočina, kao što su insekti i smanji pojavu plesni ili bakterija.

Kako da koristite lovorov list za preporod cvijeća i drugih biljaka?

Potopite 10-15 komada lovorovih liski u litar ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji jedan dan. Zatim procijedite i razblažite: za svaku šolju tečnosti sa lovorovim listom dodajte dve šolje obične vode. Prskajte biljke po listovima. Važno je to raditi uveče ili po oblačnom danu kako biste izbegli opekotine od Sunca. Ponavljajte postupak tri puta nedeljno tokom proljeća.

Efekat bi trebalo da bude takav da biljke postanu bujnije i gušće, a stabljike ojačaju. Ova metoda takođe može da se koristi za uzgoj paradajza, paprike i patlidžane. Kada je riječ o sobnim biljkama, fikusu i geranijumu će "infuzija" od lovorovog lista posebno prijati.