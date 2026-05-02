Kako da hljeb ostane duže svjež? Izbjegnite najveću grešku, jedan trik može da pomogne

Hljeb je najljepši kada je svjež, ali uz malo pažnje i nekoliko jednostavnih trikova, možete produžiti taj osjećaj topline i mirisa domaće kuhinje danima.

Najčešća greška koju pravimo sa hljebom jeste način čuvanja. Mnogi ga stavljaju u frižider misleći da će tako duže trajati, ali hladnoća zapravo ubrzava njegovo starenje i čini ga tvrđim. Ako želite da vekna ostane mekana i ukusna, postoje jednostavni trikovi koje možete primijeniti kod kuće.

Jedan od najjednostavnijih trikova dolazi iz kuhinje – kriška jabuke. Kada se stavi u kesu ili kutiju zajedno sa hljebom, jabuka polako otpušta vlagu i sprečava da se vekna isuši. Rezultat je mekši hljeb koji traje danima, a sve što je potrebno jeste da krišku mijenjate svakog dana kako biste izbjegli previše vlage ili pojavu buđi.

Naravno, jabuka nije jedini saveznik. Celer ili krompir mogu da posluže na sličan način, ali uvijek sa mjerom – jer previše vlage može da napravi više štete nego koristi.

Još jedan važan savjet: ne sijecite hljeb unaprijed. Svaka isječena kriška brže gubi vlagu, pa je najbolje da veknu ostavite cijelu i sječete tek kada vam zatreba.

Za duže čuvanje, najbolje rješenje je zamrzavanje. Kada se pravilno odmrzne, hljeb zadrži miris i ukus gotovo kao da je tek izašao iz rerne.

Naše bake su znale male tajne – platnene kese, malo ulja u tijestu, pažljivo čuvanje na suvom i prozračnom mjestu. Danas, uz kombinaciju tih starih trikova i modernih savjeta, vekna može da ostane mekana i mirisna mnogo duže nego što mislite.