Kako da vaš balkon postane tijesan za muškatle? Sve što vam treba jesu ostaci jednog povrća i ova namirnica

Autor D.V. Izvor Sensa
0

Svi žele da svrate na balkon pun cvijeća, a za muškatle vam je potrebno samo malo ostataka povrća i jedna obična namirnica.

Kako da napravite prirodnu prihranu za muškatle od krompira i kvasca Izvor: Shutterstock

Balkon pun muškatli i drugog šarenog cvijeća lako može postati stvarnost ako iskoristite jednostavan kućni trik koji prirodno hrani biljke, aposebno muškatle. Ova metoda pomaže da biljke ojačaju, povrate snagu i obilno cvjetaju. Dovoljni su kvasac i kore krompira da biste dobili šaren i bujan balkon.

Briga o balkonskim biljkama ne mora da podrazumijeva skupa đubriva i komplikovane preparate. Često su najefikasnija upravo jednostavna rešenja iz kuhinje, koja mogu značajno unaprediti rast i cvjetanje biljaka.

Prirodno đubrivo od krompira i kvasca

Ako želite bujno cvijeće, posebno kod muškatli koje imaju velike potrebe za hranljivim materijama, možete napraviti domaće đubrivo od samo dva sastojka.

  • Potrebno je da sakupite kore od nekoliko krompira, stavite ih u šerpu, prelijete litrom vode i kuvate nekoliko minuta. Kada se tečnost ohladi, procijedite je.
  • U posebnoj posudi rastvorite oko 15 grama svježeg kvasca u mlakoj vodi, pa ga pomiješajte sa vodom od krompira. Dobijenu smjesu razblažite čistom vodom u odnosu 1:1.
  • Biljke zalivajte ovim đubrivom otprilike pri svakom trećem zalivanju. Važno je da zemlja bude blago vlažna prije nego što dodate ovu prihranu.

Proćitajte u našoj galeriji 6 najboljih prirodnih đubriva za sobne biljke:

A šta još vole muškatle

Da bi muškatle bile zdrave i bogato cvjetale, potrebno je obezbijediti im i pravilnu negu.

  • Najviše im odgovara sunčano mjesto, poput balkona ili prozorske daske.
  • Zalivajte ih redovno, ali umjereno - zemlja treba da bude blago vlažna, nikako natopljena, jer višak vode može dovesti do truljenja korijena.
  • Redovno uklanjajte uvele cvjetove i suve listove kako biste podstakli novo cvjetanje. Povremeno orezivanje pomoći će da biljka zadrži lijep oblik i postane gušća.
  • Tokom zime, muškatle premjestite u svjetliju i hladniju prostoriju i smanjite zalivanje kako bi lakše preživjele period mirovanja.
