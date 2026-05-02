Kako da vaš balkon postane tijesan za muškatle? Sve što vam treba jesu ostaci jednog povrća i ova namirnica

Svi žele da svrate na balkon pun cvijeća, a za muškatle vam je potrebno samo malo ostataka povrća i jedna obična namirnica.

Balkon pun muškatli i drugog šarenog cvijeća lako može postati stvarnost ako iskoristite jednostavan kućni trik koji prirodno hrani biljke, aposebno muškatle. Ova metoda pomaže da biljke ojačaju, povrate snagu i obilno cvjetaju. Dovoljni su kvasac i kore krompira da biste dobili šaren i bujan balkon.

Briga o balkonskim biljkama ne mora da podrazumijeva skupa đubriva i komplikovane preparate. Često su najefikasnija upravo jednostavna rešenja iz kuhinje, koja mogu značajno unaprediti rast i cvjetanje biljaka.

Prirodno đubrivo od krompira i kvasca

Ako želite bujno cvijeće, posebno kod muškatli koje imaju velike potrebe za hranljivim materijama, možete napraviti domaće đubrivo od samo dva sastojka.

Potrebno je da sakupite kore od nekoliko krompira, stavite ih u šerpu, prelijete litrom vode i kuvate nekoliko minuta. Kada se tečnost ohladi, procijedite je.

U posebnoj posudi rastvorite oko 15 grama svježeg kvasca u mlakoj vodi, pa ga pomiješajte sa vodom od krompira. Dobijenu smjesu razblažite čistom vodom u odnosu 1:1.

Biljke zalivajte ovim đubrivom otprilike pri svakom trećem zalivanju. Važno je da zemlja bude blago vlažna prije nego što dodate ovu prihranu.

Banana nije korisna samo vama, već i vašim biljkama. Njena kora obiluje kalijumom i fosforom – mineralima koji podstiču cvetanje i jačaju koren. Možete je usitniti i umešati u zemlju ili je potopiti u vodu na dan, pa tom vodom zaliti biljke. Sitno usitnjene ljuske od jaja obezbeđuju biljkama kalcijum, neophodan za jak koren i otpornost na bolesti. Možete ih posuti po zemlji ili napraviti blagi rastvor tako što ćete ih potopiti u vodu i kasnije tom vodom zalivati. Ako koristite drva za grejanje ili roštilj, pepeo možete iskoristiti kao izvor kalijuma i fosfora. Dodajte malu količinu u zemlju, ali izbegavajte pepeo od uglja jer nije pogodan za biljke. Voda koja ostane nakon kuvanja pirinča sadrži stvor koji hrani korisne mikroorganizme u zemlji. Ohladite je, razblažite običnom vodom i iskoristite za zalivanje – biljke će vam biti zahvalne. Ne bacajte vodu u kojoj ste kuvali povrće – ona je puna korisnih minerala. Kad se ohladi, možete je koristiti za zalivanje cveća, samo pazite da povrće pri kuvanju nije bilo posoljeno. Ono što ostane posle šoljice kafe može biti pravo blago za biljke. Talog sadrži azot koji podstiče bujan rast zelenila. Posušite ga i dodajte u tanjem sloju na površinu zemlje ili ga pomešajte sa zemljom tokom sadnje.

A šta još vole muškatle

Da bi muškatle bile zdrave i bogato cvjetale, potrebno je obezbijediti im i pravilnu negu.

Najviše im odgovara sunčano mjesto, poput balkona ili prozorske daske.

Zalivajte ih redovno, ali umjereno - zemlja treba da bude blago vlažna, nikako natopljena, jer višak vode može dovesti do truljenja korijena.

Redovno uklanjajte uvele cvjetove i suve listove kako biste podstakli novo cvjetanje. Povremeno orezivanje pomoći će da biljka zadrži lijep oblik i postane gušća.

Tokom zime, muškatle premjestite u svjetliju i hladniju prostoriju i smanjite zalivanje kako bi lakše preživjele period mirovanja.

