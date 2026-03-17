Numeru potpisuje Iranac: Saundtrek iz "Igre prestola" jedan od najboljih u 21. vijeku

Izvor: Youtube printscreen / HBO

Zloslutna uvodna tema HBO-ove hit serije "Igra prestola" često se smatra jednim od najprepoznatljivijih televizijskih saundtrekova 21. vijeka. Ipak, mnogi fanovi možda nisu svjesni da autor te legendarne muzike ima veze sa Iranom, koje suptilno utiču na njegov muzički stil.

Legendarnu tema iz serije "Igre prestola" komponovao je Ramin Džavadi, iransko-njemački muzičar čija je muzika postala jedan od najprepoznatljivijih televizijskih numera.

Kompozitor nominovan za Gremi nagradu, Ramin Džavadi, osvrnuo se svojevremeno na rad na ovoj omiljenoj fantastičnoj drami. Kada se prvi put sastao sa autorima serije D. B. Vajs i Dejvid Beniof, oni su bili prilično jasni u vezi sa tim šta ne žele u muzici za ovo ostvarenje.

Veliki HBO-ov hit, koji je premijerno prikazan 2011. godine i koji je trajao osam sezona, nije smio da ima lute ili flaute u svojoj muzici, jer se ti lagani drveni duvački instrumenti prečesto koriste u većini fantastičnih filmova. Muzika za "Game of Thrones" morala je da zvuči savremeno, rekao je Džavadi za Recording Academy samo nekoliko dana prije premijere osme sezone. Tako je violončelo u niskom registru postalo centralni instrument u epskoj i dirljivoj uvodnoj špici serije.

Sada, 15 godina kasnije, reći da je "Game of Thrones" fenomen pop kulture bilo bi preblago opisujući njen uticaj. Do danas je serija osvojila 47 nagrada Primetime Emmy, a iransko-njemački kompozitor dobio je nominaciju za Gremi za svoj rad na sedmoj sezoni na 60. dodjeli Gremi nagrada. Seriju je čak poveo i na turneju, doslovno – kroz spektakl "Game of Thrones: The Live Concert Experience", veliku koncertnu turneju po arenama koja je trajala 2017. i 2018. godine, a na kojoj je Džavadi dirigovao orkestrom i horom od 80 članova. Oni su na pozornici od 360 stepeni izvodili najpoznatnije dijelove muzike iz serije.

Džavadi, koji je započeo karijeru na Berklee College of Music i bio učenik poznatog kompozitora filmske muzike i dobitnika Gremija Hansa Cimera, bio je poznato ime i prije serije GOT, pošto je ranije dobio nominaciju za Gremi za svoj rad na filmu "Iron Man". Nakon GOT, radio je i na još jednom velikom HBO projektu – seriji "Westworld".

(Mondo.rs)