ČAJNU KOBASICU NIKAD NE SIJECITE RAVNO! Kuvarica otkrila zašto je ovo PRAVILO nastalo

Da li znate zašto čajnu kobasicu uvijek treba sjeći pod uglom?

Izvor: YouTube/ExpertVillage Leaf Group

Čajna kobasica, koju imamo u ponudi brojnih prehrambenih prodavnica, svrstava se u takozvane suve kobasice. Postoje brojne dileme o njoj, ali je činjenica da mnogi vole da je jedu. Bilo kako bilo, kod čajne kobasice je važan i način na koji je siječete, ističe ruska kuvarica Julija Arhipova. Ona je objasnila zašto bi uvijek trebalo da je siječete pod uglom od 35-40 stepeni.

Takav način sječenja je uveden zbog tehnoloških razloga. Kada se meso podvrgne toplotnoj obradi, njegova struktura se mijenja, postaje gušće i čvršće. Ukoliko čajnu siječete ravno, vjerovatno osjećate jači otpor nego kad to uradite pod uglom. Sječenje ukoso je znatno lakše, ali i estetski ljepše, ističe kuvarica.

Postoji još jedan razlog zbog kojeg je bolje da to radite ukoso. Ako čajnu siječete pod uglom, dobićete veće komade. Kuvarica je navela jedan primjer - ako siječete ravno, za sendvič će vam biti potrebno pet do šest komada čajne, a ukoliko to radite dijagonalno, biće vam dovoljno dva do tri da pokrijete cijelu površinu sendviča.

A da li ste znali zašto se zove čajna kobasica?

Naziv "čajna kobasica" nije nastao u srpskom jeziku, već je bukvalan prevod njemačke riječi "teewurst". U pitanju je kobasica nastala u gradu Rigenvaldu, na obali Baltika, koji se danas nalazi u Poljskoj, i to još u 19. vijeku. Kobasica "teewurst" pravljena je od svinjskog mesa i čvrstog masnog tkiva svinja, a potom je stavljana u tanka svinjska crijeva, koja se potom koristila za sendviče.

(MONDO)