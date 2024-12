"Prerano sam otišao u Dinamo Zagreb": Mijatović mu u Partizanu daje novu šansu - sada je spreman!

Najbolji igrač crnogorske lige Milan Vukotić (22) stiže u Partizan nakon uspješne epizode u Budućnosti i neuspješne u Dinamo Zagrebu. Evo kako govori o svom boravku u Hrvatskoj.

Ofanzivac Budućnosti i budući napadač Partizana, Crnogorac Milan Vukotić (22), proveo je dio svog omladinskog staža u Dinamo Zagrebu, čiji je član bio od 2020. do 2023. Za prvi tim hrvatskog šampiona nije zaigrao, sjedio je na klupi u derbiju protiv Osijeka, a Zagrepčani su ga slali na pozajmice u slovenački klub Tabor Sežana i u Zrinjski iz Mostara.

Nakon 35 nastupa i tri gola za drugi tim Dinamo Zagreba, prošle godine vratio se u matični klub - Budućnost i bio je to odličan potez. U rodnoj Podgorici je napravio veliki skok, minulog ljeta postao "A" reprezentativac Crne Gore na poziv selektora Roberta Prosinečkog, a početkom 2025. će izvjesno doći u Humsku.

Kada se osvrne na svoju epizodu u Dinamo Zagreb, Vukotić smatra da je došla prerano u njegovoj mladoj karijeri.

"Mislim da sam prerano otišao u tako veliki klub. Trebalo mi je vremena da se naviknem na život s obzirom na to da sam živio sam. Treninzi i obaveze svakog dana, disciplina na prvom mjestu – sa te strane nema razloga da ne napredujete. Igrao sam za drugi tim Dinama u drugoj ligi Hrvatske. Prosjek ekipe bio je 21 godinu i bilo je teško jer sa druge strane imate igrače sa dobrim karijerama i velikim iskustvom. Nama mladima to je bio veliki plus jer smo mogli da ojačamo fizički i mentalno", kazao je crnogorski ofanzivac u intervjuu za "Pobjedu"

Selidba u Partizan dolazi u njegovom zrelijem dobu, pod nadzorom Predraga Mijatovića, koji je svojevremeno takođe prešao put od Podgorice do Beograda i dobro zna šta je igraču u tim okolnostima potrebno, a šta nije.

Vukotićev transfer još nije ozvaničen, a s obzirom na to da je trenutno najbolji strijelac crnogorskog prvenstva, sigurno je da će dobiti odmah šansu u Humskoj da pokaže svoj talenat i kvalitet.