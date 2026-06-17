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Preminuo tvorac francuske senzacije: Vratio se trenerskom poslu, pa uveo klub u Ligu šampiona

Preminuo tvorac francuske senzacije: Vratio se trenerskom poslu, pa uveo klub u Ligu šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Napustio nas je Erik Roj, trener Bresta.

Trener Bresta Erik Roj Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Tužne vijesti stigle su iz Francuske – trener Bresta Erik Roj preminuo je u 59. godini. Francuski strateg koji je početkom 2023. godine došao u Brest borio se sa rakom pankreasa tri i po godine, ali je zdravstvene probleme krio od javnosti. Informaciju o smrti saopštila je porodica.

"Sve ovo vrijeme živio je sa snagom koja nas i dalje impresionira, nošen ljubavlju svoje porodice, fudbalom i strašću koja ga nikada nije napustila", navodi se u saopštenju.

Tokom igračke karijere, koju je proveo na poziciji defanzivnog veznog fudbalera, nastupao je za Olimpik Marsej, Lion i Sanderlend. Trenersku karijeru počeo je u Nici gdje je radio od marta 2010. do novembra 2011. godine. Napravio je potom dugu pauzu od obaveza kraj aut-linije, radeći kao sportski direktor u Lansu i Votfordu.

Trenerskom poslu vratio se, kako rekosmo, početkom 2023. godine preuzevši Brest sa kojim je u proljeće 2024. godine senzacionalno zauzeo treće mjesto i izborio nastup u Ligi šampiona. Ukupno je odradio 143 utakmice za kormilom ovog kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Liga 1 Brest

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