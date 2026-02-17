logo
Čitaoci reporteri

"Sin mi kaže da se vratim u Partizan": Patrik Miler otvoreno o želji da ponovo obuče crno-bijeli dres

"Sin mi kaže da se vratim u Partizan": Patrik Miler otvoreno o želji da ponovo obuče crno-bijeli dres

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Partizana Patrik Miler otkrio je da želja za povratkom u Humsku i dalje postoji, ali kod njegovog sina

Patrik Miler sin mi kaže da se vratim u Partizan Izvor: MN PRESS

Nekad je igrao u Partizanu, a sada ostaje žal jer nije duže vremena proveo u klubu iz Humske. Patrik Miler (33) sad je u zrelim igračkim godinama, ali njegov sin veruje da bi Amerikanac mogao da se vrati u Beograd i ponovo obuče crno-bijeli dres.

"Moj sin sada ima devet godina, a kada smo živjeli u Beogradu bio je mali, praktično beba. Rekao mi je da moram da se vratim u Partizan. Stalno razmišljam o tome", rekao je Miler u razgovoru za Meridian sport.

I možda je kratko ostao u Partizanu, već u januaru 2018. promijenio je sredinu, ali sjećanje na navijače, stečeno za tako kratko vrijeme i dalje ne blijedi. "I dalje ostaju navijači - najbolji koje sam ja vidio. Tamo sam upoznao i pravu evropsku košarku. Znam da je sada drugačije, volio bih da sam i to iskusio, ali i tada sam uživao."

Miler se u Partizanu zatekao dok je ekipu vodio Nenad Čanak. Situacija u beogradskom velikanu bila je daleko od idealne. Tako je i odgovor Amerikanca bio iskren: "Otišao sam da bih zaradio više para. Tada su bili problemi u Partizanu što se tiče novca, tako da sam otišao u Tursku. Ali, Najdžel (Vilijams-Gos) je moj brat. Bili smo baš dobri, imali i dosta uspjeha u Evrokupu. Meni iz tog tima nedostaju svi. Nedostaje mi moj kapiten (Novica Veličković, prim. aut). Vidim da je Vanja (Marinković) sada 'kep' a tada je bio mlad. Sve mi to fali. Beograd mi fali", rekao je.

Povratak u Partizan ostaje u domenu maštanja, ali to Milera na sprečava, ako i navijače koji šalju poruke: "Non-stop! Uvijek. 'Nedostaješ nam. Potreban si nam. Vrati se'. Hej, nije do mene. Gajim mnogo ljubavi prema njima", dodao je.

Sebe vidi u Evroligi, možda baš u Partizanu: "Mislim da moj sin to ne govori bez razloga. A i navijači stalno to pišu. Vidjećemo. Ne bi mi uopšte smetalo", bio je jasan Patrik Miler.

