Delije ne zaboravljaju Zorana Vujovića: Grobar čije ime kliču godinama

Navijači Crvene zvezde odali poštu Zoranu Vujoviću, navijaču Partizana stradalom u američkoj ambasadi u Beogradu 2008.

Kao i svakog februara, navijači Crvene zvezde odali su poštu Zoranu Vujoviću, navijaču Partizana stradalom 2008. godine u američkoj ambasadi, tokom nereda na mitingu zbog proglašenja nezavisnosti takozvane "Republike Kosovo".

"Vujović Zoran (1988 - 2008)", pisalo je na velikom transparentu navijača Zvezde, koji godinama čuvaju sjećanje na mladića koji je stradao u američkoj ambasadi u Ulici Kneza Miloša.

Zoran Vujović rođen je 1998. godine u Skoplju, odrastao je u Prištini, gde je išao u OŠ "Dositej Obradović", a poslije završetka agresije na Srbiju 1999. godine njegova porodica doselila se u Rumenku, naselje u južnoj Bačkoj. Bio je student Inženjerskog menadžmenta na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i bio je navijač Partizana.

Delije su se sjetile njega i njegove pogibije u toku finala Kupa Radivoja Koraća u Nišu, Crvena zvezda - Mega.

