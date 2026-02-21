logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delije ne zaboravljaju Zorana Vujovića: Grobar čije ime kliču godinama

Delije ne zaboravljaju Zorana Vujovića: Grobar čije ime kliču godinama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde odali poštu Zoranu Vujoviću, navijaču Partizana stradalom u američkoj ambasadi u Beogradu 2008.

transparent delija zoran vujovic Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Kao i svakog februara, navijači Crvene zvezde odali su poštu Zoranu Vujoviću, navijaču Partizana stradalom 2008. godine u američkoj ambasadi, tokom nereda na mitingu zbog proglašenja nezavisnosti takozvane "Republike Kosovo".

"Vujović Zoran (1988 - 2008)", pisalo je na velikom transparentu navijača Zvezde, koji godinama čuvaju sjećanje na mladića koji je stradao u američkoj ambasadi u Ulici Kneza Miloša.

Zoran Vujović rođen je 1998. godine u Skoplju, odrastao je u Prištini, gde je išao u OŠ "Dositej Obradović", a poslije završetka agresije na Srbiju 1999. godine njegova porodica doselila se u Rumenku, naselje u južnoj Bačkoj. Bio je student Inženjerskog menadžmenta na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i bio je navijač Partizana.

Delije su se sjetile njega i njegove pogibije u toku finala Kupa Radivoja Koraća u Nišu, Crvena zvezda - Mega.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Delije KK Crvena zvezda Kup Radivoja Koraća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC