Počinje nova sezona Lige šampiona: Superkompjuter otpisao PSŽ, dva tima su favoriti za trofej

Vrijeme je za novu sezonu u Ligi šampiona, mnogi klubovi su se pojačali, ali ko je glavni favorit da osvoji titulu.

Izvor: Tommaso Fimiano / Zuma Press / Profimedia

Liga šampiona konačno počinje. Nažalost, bez srpskih klubova, ali će se 36 ekipa boriti za "ušati pehar". Jasno je i ko ima veće, ko manje, a ko minimalne šanse, mada je isto tako jasno i da niko neće odustati bez borbe. Svi su željni dokazivanja i hoće da pokažu da nisu slučajno završili u elitnom društvu.

Ko su glavni favoriti? Može li PSŽ po treći put u nizu da osvoji pehar ili ćemo gledati novog šampiona? To su zanimljiva pitanja na koja ćemo odgovor dobiti tek 5. juna 2027. godine kada će na stadionu Atletiko Madrida dva najbolja evropska kluba da odmjere snage.

Do tada ćemo gledati novi format takmičenja. Od prije nekoliko godina je ukinuta grupna faza, nema više kalkulisanja i sličnih stvari. Pravila su jasna, prvih osam timova ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 9. do 24. mjesta igrati u baražu za prolazak među 16 najboljih. Takođe, uvedeno je i pravilo da ekipe koje završe na prva dva mjesta budu u suprotnim dijelovima kostura za nokaut fazu.

Šta kaže superkompjuter?

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznati sajt za statistiku "Opta" je objavio i svoju analizu. Odradio je preko 10.000 simulacija predstojeće sezone u Ligi šampiona i otkrio ko će imati najveće šanse da dođe do titule.

Glavni favorit je Arsenal sa 20,9 odsto šanse. Ispod je Bajern Minhen sa 19,4, pa Mančester siti (12,3). Svi ostali timovi imaju jednocifren procenat, odnosno manje šanse da podignu pehar. Barseloni se recimo daje samo 8,2 odsto, dok je aktuelni šampion PSŽ na petom mjestu sa samo 7,1 odsto. Liverpul je šesti sa 6,1, pa Real Madrid sa 4,4, zanimljivo je da je Aston Vila na 10. mjestu sa 2 odsto.

Who is going to win the Champions League this season?



The Opta supercomputer has spoken, and Arsenal are its favourites for European glory.pic.twitter.com/TzROYRBmCN — Opta Analyst (@OptaAnalyst)September 4, 2026

Takođe, vrijedno isticanja je i da nula odsto šanse za titulu imaju AEK sa Markom Nikolićem i Lukom Jovićem, Fejenord, Sabah, Slovan Bratislava i Šahtjor, dok primjera radi 0,1 odsto imaju LASK, Viking, Galatasaraj i Betis.

Raspored prvog kola Lige šampiona

Izvor: Javier Borrego / AFP / Profimedia

Dakle, prvo kolo Lige šampiona počinje 8. septembra, dok je posljednje osmo na programu 27. januara. Ovo je raspored mečeva na startu elitnog takmičenja:

8.9 u 18.45 časova:

AEK - Lask

Klub Briž - Aston Vila

8.9 u 21 čas:

Dortmund - Viljareal

Porto - Mančester siti

Lil - Betis

Real Madrid - Inter

9.9 u 18.45 časova:

Barselona - Fejenord

Štutgart - Viking

9.9 u 21 čas:

Liverpul - Atletiko Madrid

Napoli - Arsenal

PSŽ - Slovan Bratislava

Sporting - Galatasaraj

10.9 u 18.45 časova

Fenerbahče - Roma

PSV - Šahtjor

10.9 U 21 čas:

Bajern Minhen - Bode Glimt

Komo - Lajpcig

Mančester Junajted - Sabah

Slavija Prag - Lens

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