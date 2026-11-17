Selektor košarkaša Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa u predstojećim mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Pozivi su upućeni sljedećim košarkašima: Darko Talić (Bosna), Havier Kastaneda (Nanter, Francuska), Adnan Arslanagić (Igman), Amar Gegić (Spartak, Srbija), Edin Atić (Bosna), Tarik Hrelja (Mega, Srbija), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Alen Pjanić (Vircberg, Njemačka), Adin Vrabac (Bosna), Amar Alibegović (Tortona, Italija), Haris Delalić (Igokea m:tel), Emir Sulejmanović (Huventud, Španija), Nikola Marić (Đirona, Španija).

Ekipi bi se naknadno, uoči utakmice protiv Litvanije u Zetri, trebao priključiti i Džanan Musa, košarkaš Dubaija.

Očekuje se i Kenan Kamenjaš, koji ima želju da se pridruži saigračima iz "zmajeva" u Sarajevu, ali je njegov dolazak zasad neizvjestan, s obzirom da njegova Baskonija stvara problem svim košarkašima koji igraju za ovaj španski klub.

Reprezentacija BiH će se okupiti 22. novembra u Zagrebu, odakle će zatim otputovati u Rejkjavik, gdje će 26. novembra igrati protiv Islanda, a tri dana kasnije će ugostiti Litvaniju u Sarajevu.

(MONDO)