logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Peleov dres iz finala Mundijala 1958. prodat za skoro pet miliona dolara

Peleov dres iz finala Mundijala 1958. prodat za skoro pet miliona dolara

Autori Nebojša Šatara Autori mondo.ba/Agencije
0

Dres sa brojem 10 koji je nosio legendarni brazilski fudbaler Pele u finalu Svjetskog prvenstva 1958. godine prodat je za 4,9 miliona dolara, saopštila je aukcijska kuća Sotbi.

Peleov dres iz finala Mundijala 1958. prodat za skoro pet miliona dolara Izvor: Shutterstock

Pele, koji je preminuo 2022. godine, imao je 17 godina kada je postigao dva gola u pobjedi Brazila nad domaćinom Švedskom sa 5:2 na stadionu Rasunda.

Pele je ovaj ručno rađeni dres nakon finala poklonio svom cimeru i saigraču Didi.

Dres je decenijama ostao u vlasništvu Didine porodice prije nego što je smješten u jedan brazilski muzej, a na kraju je otkupljen 2004. godine.

Iz Sotbija su naveli da je dres koji je nosila brazilska zvijezda drugi najvrijedniji fudbalski dres ikada prodat. Dres Dijega Maradone iz utakmice "Božja ruka" prodat je 2022. godine za 9,3 miliona dolara.

Prethodni najvrijedniji predmet iz Peleove kolekcije suvenira bila je kolekcionarska kartica iz 1958. godine, koja je prošlog mjeseca prodata za 976.000 dolara, saopštila je ova aukcijska kuća, a prenijele agencije.

(MONDO/Agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pele Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC