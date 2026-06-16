logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amidžić: Postoje političke opstrukcije za usvajanje pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Amidžić: Postoje političke opstrukcije za usvajanje pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić tvrdi da političke opstrukcije iz FBiH usporavaju usvajanje pravilnika o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Amidžić: Političke opstrukcije koče pravilnik o povratu PDV-a za prvu nekretninu Izvor: YouTube/Screenshot

Postoje političke opstrukcije iz FBiH na pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, zbog kojih je njegovo usvajanje više puta izostalo, izjavio je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, poručivši da će istrajati da pravilnik bude usvojen jer građani moraju biti ispred politike.

Amidžić, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, rekao je da niko od članova nema suštinskih prigovora na pravilnik, koji će se 22. juna naći na sjednici Upravnog odbora UIO BiH.

"Nažalost, imali smo situacije kada su ljudi pokušavali da stave politiku ispred stvarnih potreba građana. Postoje pojedinci koji pronalaze različite izgovore zašto to ne može. Od toga ne odustajemo. Sljedećeg ponedjeljka ponovo imamo sjednicu Upravnog odbora i insistiramo na ovom pitanju", izjavio je Amidžić za RTRS.

On smatra da je pojedinim političkim akterima problem to što je inicijativu predložio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"To što je nekima problem zato što je to inicijativa predsjednika Milorada Dodika. On je predložio nešto što je u korist ljudi koji žive i u Republici Srpskoj i u FBiH", rekao je Amidžić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srđan Amidžić PDV nekretnine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ