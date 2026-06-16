Amidžić: Postoje političke opstrukcije za usvajanje pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić tvrdi da političke opstrukcije iz FBiH usporavaju usvajanje pravilnika o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

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Postoje političke opstrukcije iz FBiH na pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, zbog kojih je njegovo usvajanje više puta izostalo, izjavio je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, poručivši da će istrajati da pravilnik bude usvojen jer građani moraju biti ispred politike.

Amidžić, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, rekao je da niko od članova nema suštinskih prigovora na pravilnik, koji će se 22. juna naći na sjednici Upravnog odbora UIO BiH.

"Nažalost, imali smo situacije kada su ljudi pokušavali da stave politiku ispred stvarnih potreba građana. Postoje pojedinci koji pronalaze različite izgovore zašto to ne može. Od toga ne odustajemo. Sljedećeg ponedjeljka ponovo imamo sjednicu Upravnog odbora i insistiramo na ovom pitanju", izjavio je Amidžić za RTRS.

On smatra da je pojedinim političkim akterima problem to što je inicijativu predložio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"To što je nekima problem zato što je to inicijativa predsjednika Milorada Dodika. On je predložio nešto što je u korist ljudi koji žive i u Republici Srpskoj i u FBiH", rekao je Amidžić.