Kraj jedne ere za gejmere: Sony od 2028. prestaje proizvoditi fizičke diskove za PlayStation

Kompanija Sony zvanično je potvrdila da od januara 2028. godine prestaje sa proizvodnjom fizičkih diskova za nove PlayStation igre. Saznajte šta to znači za tržište i igrače.

Izvor: Philip FONG / AFP / Profimedia

Kompanija je zvanično potvrdila da će od januara 2028. prestati proizvodnja fizičkih diskova za sve nove igre koje izlaze za PlayStation konzole. Nove igre će nakon tog datuma biti dostupne preko PlayStation Store-a i kod prodavaca u digitalnom obliku.

Odluka praktično označava početak kraja fizičkih izdanja novih PlayStation igara i već je izazvala veliku raspravu među igračima o cijenama, vlasništvu nad igrama i budućnosti čitavog tržišta.

Sony podiže cene PlayStation-a 5

Izvor: Shutterstock

Šta se tačno mijenja 2028. godine?

Važno je napraviti razliku između prestanka proizvodnje novih diskova i prestanka rada postojećih igara. Sony navodi da promjena neće uticati na igre koje su već objavljene ili će na disku biti objavljene prije januara 2028. godine. Drugim riječima, kolekcija PS4 i PS5 diskova koju korisnik već posjeduje neće zbog ove odluke odjednom prestati da radi. Sony trenutno i dalje prodaje PS5 modele koji podržavaju Blu-ray diskove, kao i potpuno digitalne verzije konzole.

Zašto Sony odustaje od diskova?

Sony je kao razlog odluke naveo promjenu navika potrošača i širi prelazak industrije zabave sa fizičkih medija na digitalnu distribuciju. Brojevi pokazuju koliko je PlayStation danas veliki digitalni ekosistem: Sony Interactive Entertainment navodi da je do 30. juna 2026. isporučeno više od 95 miliona PS5 konzola, dok PlayStation ima oko 125 miliona mjesečno aktivnih korisnika. Sonyjevi finansijski izvještaji takođe godinama prate rast udela digitalno preuzetih kompletnih igara za PS4 i PS5, što pomaže da se objasni zašto kompanija smatra da je tržište spremno za sljedeći korak.

Izvor: Shutterstock

Da li će zbog toga igre postati jeftinije?

Upravo oko ovog pitanja sada se razvila nova rasprava. Džejkob Navok, nekadašnji direktor poslovnog razvoja u Square Enixu, smatra da nestanak fizičkih izdanja ne mora automatski da znači više cijene. Njegov argument je da izdavači međusobno konkurišu za pažnju i novac igrača, pa će i na digitalnom tržištu imati razlog da spuštaju cijene i organizuju akcije.

Navok kao primjer navodi Steam, gdje veliki broj igara i izdavača dovodi do čestih popusta. Digitalna distribucija istovremeno uklanja dio troškova vezanih za proizvodnju diskova, pakovanje i fizičku distribuciju. To je, međutim, Navokovo predviđanje, a ne obećanje Sonyja da će PlayStation igre biti jeftinije.

Izvor: Shutterstock

Šta će biti sa polovnim igrama?

Ovo bi mogla da bude jedna od najvećih promjena za igrače. Fizička igra ima vrijednost i nakon kupovine može da se proda, zamijeni, pokloni ili pozajmi. Digitalna licenca vezana za korisnički nalog uglavnom ne funkcioniše na isti način. Zbog toga nestanak novih diskova direktno pogađa tržište polovnih PlayStation igara. Organizacije koje se bave pravima potrošača i očuvanjem video-igara upravo to navode kao jedan od ključnih problema prelaska na potpuno digitalnu distribuciju.

Sony se zbog digitalne prodaje već našao pred sudom

Holandska organizacija za zaštitu potrošača Stichting Massaschade & Consument vodi kolektivni postupak protiv Sonyja u vezi sa PlayStation Store-om i navodnim nedostatkom konkurencije u digitalnoj distribuciji PlayStation igara. Inicijativa Stop Killing Games podržala je slučaj, a među argumentima kritičara je da bi nestankom fizičkih kopija Sonyjev digitalni ekosistem dobio još veći značaj za određivanje uslova pod kojima korisnici kupuju igre. Važno je naglasiti da je riječ o tvrdnjama tužilaca u postupku, a ne o sudski utvrđenoj činjenici da Sony nezakonito kontroliše cijene.

Pitanje vlasništva takođe postaje mnogo važnije. Kada kupac ima fizički disk, posjeduje predmet koji može da sačuva i koristi u okviru tehničkih mogućnosti konzole i same igre. Kod digitalne kupovine pristup zavisi od naloga, serverske infrastrukture, licence i pravila platforme. Zagovornici očuvanja video-igara zato upozoravaju da potpuno digitalna budućnost može otežati dugoročno čuvanje igara i dati platformama i izdavačima veću kontrolu nad sadržajem koji je korisnik platio. To ne znači da će kupljene PlayStation igre nestati 2028. godine, već da se mijenja priroda onoga što korisnik dobija za svoj novac.

Izvor: Shutterstock

Diskovi još nisu mrtvi

Do januara 2028. ostalo je dovoljno vremena, a fizička izdanja PlayStation igara nastaviće da izlaze do tada. Dobar primjer je Marvel's Wolverine, za koji je Insomniac potvrdio da će njegova fizička verzija biti potpuno igriva sa diska, iako će korisnicima biti preporučeno preuzimanje ažuriranja radi dodatnih poboljšanja.

Istovremeno, Sony već prodaje digitalne PS5 modele, dok trenutna standardna PS5 ponuda i dalje omogućava izbor između konzole sa Blu-ray čitačem i potpuno digitalnog modela.



