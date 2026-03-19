Sony ne odustaje od konzole stare 20 godina: PlayStation 3 dobio novo ažuriranje

Novo ažuriranje za PS3 poboljšava bezbjednost, ali je ključno za nastavak korišćenja Blu-ray plejera na konzoli.

Iako je PlayStation 3 izašao prije pune dvije decenije, Sony je upravo dokazao da još uvijek nije digao ruke od ove legendarne platforme. Kompanija je pustila u rad novo sistemsko ažuriranje pod brojem 4.93, nastavljajući tradiciju podrške za uređaje koje mnogi već smatraju "retro" tehnologijom.

Ovaj "mini update" težak je oko 200 MB i fokusiran je na stabilnost sistema, poboljšanje upotrebljivosti, ali prije svega na povećanje bezbjednosti. Sony na ovaj način pokušava da zaštiti platformu od hakera i modera koji su i dalje veoma aktivni na ovoj konzoli.

Postoji i jedna bitna začkoljica za ljubitelje kućnog bioskopa. Sony naglašava da je ažuriranje neophodno za obnavljanje ključeva za enkripciju Blu-ray plejera.

Važno! Bez instalacije verzije 4.93, vaš PS3 sistem neće moći da reprodukuje Blu-ray diskove. Da biste nastavili da koristite konzolu kao plejer, ažuriranje je obavezno.

Ovakav potez je rijedak primjer dugovječnosti u svijetu gejming hardvera. Iako je digitalna prodavnica za PS3 zvanično ugašena na većini uređaja još 2021. godine, Sony očigledno prepoznaje da postoji aktivna baza korisnika koju vrijedi podržati.

Zanimljivo je da su rani modeli (poput CECHAxx serije) danas izuzetno cijenjeni među kolekcionarima zbog hardverske kompatibilnosti sa PS2 igrama, a ovakva ažuriranja im pomažu da ostanu funkcionalni i u 2026. godini.